UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Borsa İstanbul'daki performansları dikkat çekiyor. İki spor şirketinin hisseleri bugün yükseliş gösterirken son bir yıllık fiyat değişimlerinde yaklaşık yüzde 50'lik kayıplar öne çıkıyor.

İKİ TEMSİLCİMİZ DE AVRUPA'DA KAZANDI

Galatasaray, 24 Kasım'da Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe, 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında iki Türk temsilcimiz de üç puan almayı başardı.

GALATASARAY HİSSELERİNDE BİR YILLIK KAYIP YÜZDE 46'YI AŞTI

Galatasaray Sportif (GSRAY) payları, gün içerisinde yüzde 2,99 yükselişle 0,69 TL'den işlem gördü.

Son bir yıllık dönemde yüzde 46,92 değer kaybeden hissenin 52 haftalık en yüksek fiyatı 1,39 TL, en düşük fiyatı ise 0,64 TL olarak kaydedildi.

Aston Villa karşılaşmasının ardından 25 Kasım'daki işlem gününde yüzde 2,90 gerileyen Galatasaray hisseleri, bugün toparlanma gösterdi.

FENERBAHÇE HİSSELERİNDE YILLIK KAYIP YÜZDE 51'İ AŞTI

Fenerbahçe Futbol (FENER) payları, Shakhtar Donetsk galibiyetinin ardından gün içerisinde yüzde 1,58 yükselişle 1,93 TL'den işlem gördü.

Hissenin son bir yıllık fiyat değişimi yüzde 51,42 düşüşe işaret ederken 52 haftalık en yüksek fiyatı 4,39 TL, en düşük fiyatı ise 1,88 TL oldu.

İKİ HİSSE DE YILLIK DİP SEVİYELERİNE YAKIN

Galatasaray hisseleri yıllık zirvesinin yaklaşık yüzde 50, Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 56 altında işlem görüyor.

Spor şirketlerinin borsa performanslarında sportif başarıların yanı sıra finansal sonuçlar, borçluluk, transfer harcamaları, sermaye artırımları ve genel piyasa koşulları da etkili olabiliyor.

Bu nedenle maç sonuçları tek başına hisse senetlerinin fiyat performansını belirlemiyor.

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