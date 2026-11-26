Borsa İstanbul'un otomotiv şirketlerinden Ford Otosan (FROTO), bugün pay başına brüt 3,07 TL, net 2,6095 TL temettü dağıtıyor. Nakit kâr payı hak kullanımı nedeniyle hisse fiyatında düzeltme yapılırken şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımları da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 900 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren Ford Otosan'ın o tarihte 100 lot hissesine sahip olan bir yatırımcısının bugünkü portföy değeri ve temettü geliri ne kadar oldu? İşte hesaplamalar ve şirketin 2001 yılına kadar uzanan temettü ve sermaye artırımı kayıtları...

FORD OTOSAN HİSSE FİYATINDA DÜZELTME YAPILDI

Ford Otosan payları, 26 Kasım 2026 itibarıyla temettü hakkı olmadan işlem görmeye başladı.

Önceki işlem gününü 66,90 TL'den tamamlayan hissenin temettü sonrası baz fiyatı 63,85 TL olarak belirlendi.

TSİ 11.07 itibarıyla FROTO payları yüzde 1,33 yükselişle 64,75 TL'den işlem görüyor.

FORD OTOSAN'DAN 2026 YILINDA İKİNCİ TEMETTÜ

Ford Otosan, 16 Mart 2026 tarihinde pay başına brüt 3,64 TL temettü dağıtmıştı. Bugünkü 3,07 TL'lik dağıtımla birlikte şirketin 2026 yılında pay başına toplam brüt temettü tutarı 6,71 TL'ye ulaştı.

Yüzde 4,59 brüt temettü verimine karşılık gelen bugünkü nakit kâr payı ödemeleri, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü yatırımcıların hesaplarına geçecek.

2025'TE YÜZDE 900 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YAPMIŞTI

Ford Otosan, 7 Mayıs 2025 tarihinde yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmişti.

Bedelsiz sermaye artırımı öncesinde elinde 100 lot FROTO hissesi bulunan bir yatırımcının pay sayısı, hak kullanımı sonrasında 1.000 lota yükseldi.

Bedelsiz sermaye artırımı sonucunda yatırımcının sahip olduğu pay sayısı 10 katına çıkarken hisse fiyatı da bölünme katsayısına göre düzeltilmişti.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINDAN SONRA ÜÇ TEMETTÜ

Ford Otosan, Mayıs 2025'te gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımının ardından bugünkü hak kullanımı dahil üç kez nakit kâr payı dağıtımı gerçekleştirdi.

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında 1.000 lot hisseye sahip olan ve tüm temettülere hak kazanan bir yatırımcının brüt temettü tutarları şöyle:

Temettü Hak Kullanım Tarihi Pay Başına Brüt Temettü 1.000 Lot Brüt Temettü 03.12.2025 6,05 TL 6.050 TL 16.03.2026 3,64 TL 3.640 TL 26.11.2026 3,07 TL 3.070 TL Toplam 12,76 TL 12.760 TL

Bedelsiz sermaye artırımı öncesinde 100 lot Ford Otosan hissesi bulunan ve paylarını satmayan örnek bir yatırımcının hak kazandığı toplam brüt temettü tutarı 12.760 TL olarak hesaplanıyor.

Bugünkü temettüye ilişkin 2.609,50 TL net ödeme ise 30 Kasım'da yatırımcının hesabına geçecek.

100 LOT FORD OTOSAN HİSSESİNİN BUGÜNKÜ DEĞERİ

Ford Otosan'ın 64,70 TL'lik gün içi hisse fiyatı esas alındığında bedelsiz sermaye artırımı öncesinde 100 lot hissesi bulunan örnek yatırımcının portföy tablosu şöyle oluşuyor:

İşlem Miktar / Tutar Bedelsiz öncesi hisse adedi 100 lot Bedelsiz sermaye artırımı %900 Bedelsiz sonrası hisse adedi 1.000 lot Güncel hisse fiyatı 64,70 TL Güncel hisse portföyü değeri 64.700 TL Hak kazanılan toplam brüt temettü 12.760 TL Portföy değeri ve brüt temettü toplamı 77.460 TL

Böylece yatırımcının mevcut hisse portföyünün piyasa değeri ile hak kazandığı brüt temettülerin toplamı 77.460 TL olarak hesaplanıyor.

Bu tutar yatırımcının net kazancını ifade etmiyor. Net kazancın hesaplanabilmesi için hisselerin başlangıçtaki alış maliyetinin de bilinmesi gerekiyor.

FORD OTOSAN'IN GEÇMİŞ BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARI

ForInvest'in incelenen kayıtlarında Ford Otosan'ın 2001 yılından bu yana dört bedelsiz sermaye artırımı yer alıyor.

Şirketin en yüksek bedelsiz sermaye artırımı oranı, incelenen kayıtlar içerisinde 2025 yılında gerçekleştirilen yüzde 900'lük işlem oldu.

Tarih Bedelsiz Sermaye Artırımı Bölünme Katsayısı 07.05.2025 %900 10,00000 27.05.2005 %20 1,20000 30.09.2003 %300 4,00000 31.05.2001 %150 2,50000

FORD OTOSAN'IN GEÇMİŞ TEMETTÜ, BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI VERİLERİ

ForInvest ekranlarında yer alan Ford Otosan'ın geçmiş temettü dağıtım oranları, sermaye artırımları ve fiyat düzeltme katsayıları şöyle:

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Bölünme Katsayısı 26.11.2026 0,00 0,00 307,00 1,04810 16.03.2026 0,00 0,00 364,00 1,03432 03.12.2025 0,00 0,00 605,00 1,06565 07.05.2025 0,00 900,00 0,00 10,00000 03.04.2025 0,00 0,00 1.710,00 1,01670 22.11.2024 0,00 0,00 1.425,00 1,01421 08.04.2024 0,00 0,00 4.330,00 1,03683 30.10.2023 0,00 0,00 2.976,00 1,03633 13.03.2023 0,00 0,00 1.425,00 1,02372 30.11.2022 0,00 0,00 570,00 1,01304 24.03.2022 0,00 0,00 1.300,00 1,04290 19.11.2021 0,00 0,00 377,00 1,01700 24.03.2021 0,00 0,00 642,00 1,03161 23.03.2020 0,00 0,00 312,00 1,07163 19.11.2019 0,00 0,00 123,00 1,01835 01.04.2019 0,00 0,00 243,00 1,05243 04.11.2014 0,00 0,00 50,00 1,01826 03.04.2013 0,00 0,00 85,50 1,03293 31.10.2012 0,00 0,00 65,00 1,03573 02.04.2012 0,00 0,00 100,00 1,06390 27.10.2011 0,00 0,00 61,90 1,04697 01.04.2011 0,00 0,00 86,00 1,06183 27.10.2010 0,00 0,00 40,00 1,03063 01.04.2010 0,00 0,00 74,00 1,07157 23.11.2009 0,00 0,00 87,00 1,10432 02.04.2009 0,00 0,00 26,00 1,06118 14.10.2008 0,00 0,00 55,00 1,10148 09.04.2008 0,00 0,00 70,00 1,05952 10.10.2007 0,00 0,00 59,50 1,04609 05.04.2007 0,00 0,00 55,00 1,04669 06.09.2006 0,00 0,00 88,50 1,08713 03.04.2006 0,00 0,00 40,00 1,03454 27.12.2005 0,00 0,00 23,00 1,02014 30.09.2005 0,00 0,00 54,00 1,05720 27.05.2005 0,00 20,00 0,00 1,20000 31.03.2005 0,00 0,00 60,00 1,05988 31.08.2004 0,00 0,00 18,76 1,01707 20.05.2004 0,00 0,00 20,00 1,02333 30.09.2003 0,00 300,00 0,00 4,00000 31.05.2001 0,00 150,00 0,00 2,50000

Kaynak: ForInvest. Tablo, incelenen ekranlarda bulunan kayıtları kapsamaktadır.

Tabloda yer alan temettü oranları, payların nominal değeri üzerinden hesaplanan kâr payı dağıtım oranlarını ifade ediyor. Söz konusu oranlar temettü verimiyle aynı anlama gelmiyor.

FORD OTOSAN HİSSELERİ SON BİR YILDA YÜZDE 24,24 GERİLEDİ

Ford Otosan, temettü dağıtımlarını sürdürürken hissenin son bir yıllık fiyat performansında düşüş dikkat çekiyor.

FROTO payları gün içerisinde yüzde 1,41 yükselişle 64,75 TL'den işlem görürken son bir yıllık değişim yüzde 24,24 düşüşe işaret ediyor.

Şubat 2026'da 120 TL seviyesinin üzerine çıkan hisse, takip eden aylarda düşüş eğilimi gösterdi. Hissenin gün içi işlem hacmi ise 313 milyon 694 bin 721 TL olarak kaydedildi.

TEMETTÜ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI SONRASINDA HİSSE FİYATI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Nakit kâr payı dağıtımlarında hisse fiyatı, pay başına dağıtılan brüt temettü tutarı dikkate alınarak düzeltiliyor.

Bedelsiz sermaye artırımlarında ise yatırımcıların sahip olduğu pay sayısı artarken hisse fiyatı bölünme katsayısına göre düzeltiliyor. Bu işlemler tek başına yatırımcının kazanç veya zarar elde ettiği anlamına gelmiyor.

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