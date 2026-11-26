Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART), yarın yüzde 1218,68131 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Şirketin 22,75 milyon TL olan mevcut sermayesi, 277,25 milyon TL artırılarak 300 milyon TL'ye yükselecek.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden Plastikkart (PKART), bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanımına yarın başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu 13 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan bülteninde onaylamıştı.

Şirket, 27 Kasım Cuma günü mevcut ortaklarına yüzde 1218,68131 oranında bedelsiz pay dağıtacak. Sermaye artırımının tamamı iç kaynaklardan karşılanacak.

PKART'IN SERMAYESİ 300 MİLYON TL'YE ÇIKACAK

Plastikkart'ın 22 milyon 750 bin TL olan çıkarılmış sermayesi, 277 milyon 250 bin TL artırılarak 300 milyon TL'ye yükseltilecek.

Şirketin bedelsiz sermaye artırımı için yaptığı başvuru, 22 Temmuz 2026 tarihinde SPK'ya iletilmiş, başvuru 13 Kasım 2026 tarihinde onaylanmıştı. Bedelsiz sermaye artırımı kararı doğrultusunda hak kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım 2026 olarak belirlendi.

PKART BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI TAKVİMİ

İşlem Tarih / Oran Bedelsiz sermaye artırımı oranı %1218,68131 Mevcut sermaye 22.750.000 TL Artırılacak sermaye 277.250.000 TL Yeni sermaye 300.000.000 TL Hak kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım 2026 Kayıt tarihi 30 Kasım 2026 Ödeme tarihi 1 Aralık 2026

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yeni payların, Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına 1 Aralık 2026 tarihinde geçmesi bekleniyor.

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