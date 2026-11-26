Yatırım fonları cephesinde eylül ayı ortasında patlak veren krizin ardından Borsa İstanbul’da yaşanan sert geri çekilme, bireysel ve kurumsal yatırımcıların hisse tercihlerini kökten değiştirdi.

2026 yılının ortalarında Borsa İstanbul’a yönelik iyimser hava hakimken ve bazı aracı kurumların 12 aylık BIST 100 hedef tahminleri 18 bin puanın üzerine kadar yükselmişken, eylül ortasındaki fon krizi piyasadaki risk iştahını tersine çevirdi.

Krizin ilk sinyallerinin öncesinde 9 Eylül'de 14.505,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, 25 Kasım itibarıyla 10.655,74 puana gerileyerek toplamda yüzde 26,54 değer kaybetti.

15 Eylül’deki 13.892,30 puanlık kapanış baz alındığında düşüş oranı yüzde 23,30 olarak kaydedilirken; 1 Ekim’deki 12.249,04 puandan 25 Kasım kapanışına kadar olan süreçte endeks 1.593,30 puan (yüzde 13,01) geriledi.

EN ÇOK YATIRIMCI KAZANAN HİSSELER: ZİRVEDE BIMAS VAR

1 Ekim–25 Kasım dönemini kapsayan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre piyasadaki temkinli duruşa rağmen yatırımcı sayısını en fazla artıran hisse 6.942 kişilik artışla BIMAS oldu. BİM Birleşik Mağazalar’ın yatırımcı sayısı 206.114’ten 213.056’ya yükseldi.

BIMAS’ı 5.862 yeni yatırımcı ile KTLEV ve 4.938 yeni yatırımcı ile RALYH takip etti. Savunma sanayiinin devi ASELS ise 4.070 kişilik artışla yatırımcı sayısını 660.908’e taşıyarak ilk beşte yer aldı.

1 Ekim–25 Kasım Döneminde Yatırımcı Sayısı En Çok Artan 11 Hisse:

Hisse Kodu 01.10.2026 Yatırımcı Sayısı 25.11.2026 Yatırımcı Sayısı Artan Yatırımcı Sayısı BIMAS 206.114 213.056 +6.942 KTLEV 152.699 158.561 +5.862 RALYH 14.300 19.238 +4.938 KLRHO 23.153 27.567 +4.414 ASELS 656.838 660.908 +4.070 IEYHO 40.957 44.517 +3.560 MAGEN 33.853 36.888 +3.035 GENIL 26.850 29.869 +3.019 TURSG 77.113 79.891 +2.778 DSTKF 19.466 22.229 +2.763 ODINE 153.653 156.085 +2.432

EN ÇOK YATIRIMCI KAYBEDENLER: THYAO VE BANKALAR DİKKAT ÇEKTİ

Endeks üzerindeki satış baskısının en yoğun hissedildiği BIST 30 hisselerinde ise yatırımcı sayılarında sert düşüşler yaşandı. 1 Ekim–25 Kasım aralığında yatırımcı sayısında en fazla kayıp 42.846 kişi ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde görüldü. THYAO’nun yatırımcı sayısı 799.358’den 756.512’ye geriledi.

THYAO’nun ardından TUPRS 13.031 kişilik, ASTOR ise 10.563 kişilik yatırımcı kaybıyla sıralandı. Ayrıca GARAN, ISCTR, AKBNK ve YKBNK gibi özel bankacılık hisseleri ile FROTO, ENJSA, PGSUS ve LMKDC paylarındaki yatırımcı çıkışları da dikkat çekti.

1 Ekim–25 Kasım Döneminde Yatırımcı Sayısı En Çok Azalan 11 Hisse:

Hisse Kodu 01.10.2026 Yatırımcı Sayısı 25.11.2026 Yatırımcı Sayısı Azalan Yatırımcı Sayısı THYAO 799.358 756.512 -42.846 TUPRS 779.766 766.735 -13.031 ASTOR 287.325 276.762 -10.563 GARAN 146.773 137.174 -9.599 FROTO 340.217 331.977 -8.240 ENJSA 190.134 182.431 -7.703 ISCTR 511.587 504.088 -7.499 PGSUS 408.496 401.266 -7.230 AKBNK 225.709 218.830 -6.879 YKBNK 164.374 157.703 -6.671 LMKDC 214.383 208.577 -5.806

Piyasadaki belirsizlik ortamının ve fon krizinin yarattığı güven tartışmalarının etkisiyle yatırımcıların daha defansif ve hisse bazlı seçici bir stratejiye yöneldiği gözlenirken, önümüzdeki dönemde endeksteki denge arayışının yatırımcı dağılımına nasıl yansıyacağı yakından takip ediliyor.

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