Piyasadaki anlık fiyatlardan bağımsız olarak alıcı ve satıcı arasındaki doğrudan anlaşmayla yapılan işlemlerde toplam hacim 263,5 milyon TL’yi aştı.

Günün en yüksek hacimli özel emir işlemi 164,48 milyon TL ile Aselsan (ASELS) paylarında kaydedilirken, onu Astor Enerji (ASTOR), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve Tüpraş (TUPRS) takip etti.

25 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN HİSSELER

Hisse Kodu İşlem Hacmi (TL) İşlem Adedi (Lot) İşlem Fiyatı (TL) ASELS 164.481.625 520.100 316,25 ASTOR 60.200.000 400.000 150,50 YKBNK 26.577.600 768.583 34,58 TUPRS 12.330.626 38.654 319,00

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

Borsa piyasasında standart emir defterinden ayrı olarak işletilen özel emir mekanizması, genellikle kurumsal yatırımcıların veya yüksek montanlı alım-satım yapmak isteyen tarafların piyasada ani fiyat dalgalanmalarına yol açmadan işlem yapabilmesine olanak tanıyor.

Alıcı ve satıcının kendi aralarında belirlediği fiyat üzerinden anlaşmasıyla oluşan bu emirler; karşı yatırım kuruluşu seçilerek nominal tutar, fiyat ve valör bilgileriyle sisteme iletiliyor ve yalnızca ilgili karşı kurum tarafından görülebiliyor.

Yüksek tutarlı özel emir işlemlerinin ardından taraflar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunabiliyor; ancak resmi bir pay alım-satım açıklaması yapılmadığı sürece işlemin arkasındaki kurum veya yatırımcıların kimliği gizli kalıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.