Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, 21 Mayıs 2026 tarihinde ihracını tamamladığı 82.460.000 TL nominal değerli ve 392 gün vadeli borçlanma aracının (ISIN Kodu: TRSZORN62715) 6. kupon ödeme dönemine ulaştı.

Süreç kapsamında hak sahiplerine yönelik toplam 3.653.142,92 TL tutarındaki faiz ödemesi, 25 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hesaplara aktarıldı.

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