Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE), Danimarka ve Azerbaycan'daki enerji altyapısı projeleri kapsamında iki yeni sözleşme imzaladı. Toplam 68 milyon 408 bin 878 TL tutarındaki anlaşmaların şirketin 2025 yılı satış hasılatına oranı yüzde 1,46 olarak açıklandı.

DANİMARKA'DA 546 BİN 500 EUROLUK SÖZLEŞME

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin bağlı ortaklığı Beta Enerji Europe GmbH ile Danimarka merkezli bir şirket arasında, Danimarka'nın Jutland bölgesinde gerçekleştirilecek Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) Projesi kapsamında kullanılmak üzere 35 MVA gücünde ve 63/22 kV gerilim seviyesinde güç transformatörünün üretimi ve tedarikine ilişkin toplam 546.500 EUR bedelli, 25.11.2026 tarihinde yürürlüğe giren sözleşme imzalanmıştır.

AZERBAYCAN'DA 756 BİN 500 DOLARLIK ANLAŞMA

Ayrıca, Şirketimiz ile Azerbaycan'da faaliyet gösteren bir şirket arasında, yeni kurulan Sumqayıt Organize Sanayi Bölgesi'nin enerji altyapısında kullanılmak üzere 80 MVA gücünde ve 115/38 kV gerilim seviyesinde güç transformatörünün üretimi ve tedarikine ilişkin toplam 756.500 USD bedelli, 25.11.2026 tarihinde yürürlüğe giren sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmeler kapsamında güç transformatörlerinin üretimi, fabrika testleri, proje sahalarına teslimatı, garanti hizmetleri ve sözleşmelerde belirtilen diğer hizmetlerin sağlanması kararlaştırılmıştır.

İmzalanan sözleşmeler, Şirketimizin güç transformatörü segmentindeki uluslararası pazar varlığının güçlendirilmesi ve farklı coğrafyalardaki enerji altyapısı projelerinde etkinliğinin artırılması hedefleriyle uyumludur.

SÖZLEŞMELERİN TOPLAM BEDELİ 68,4 MİLYON TL

Sözleşmelerin toplam bedeli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurları esas alındığında 68.408.878 TL'ye karşılık gelmektedir.

Sözleşmelerin toplam bedelinin Şirketimizin 2025 yılı satış hasılatına oranı %1,46'dır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."