Şirketin yüzde 100 kontrolündeki iştirakleri aracılığıyla yapılan işlemlerde net satış pozisyonu öne çıktı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Bank of America’nın bağlı ortaklıkları Merrill Lynch International, BofA Securities, Inc. ve Bank of America, National Association tarafından 23 Kasım 2026 tarihinde TRALT hisselerinde 34,94 TL ile 35,86 TL fiyat aralığından çift yönlü işlemler gerçekleştirildi.

Söz konusu günde 9.365.292 adet alışa karşılık 11.252.618 adet satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerin sonucunda Bank of America iştirakleri net 1.887.326 adet pay satışı gerçekleştirmiş oldu.

SERMAYEDEKİ DOLAYLI PAY ORANI DÜŞTÜ

Gerçekleşen net satışın ardından Bank of America Corporation’ın, söz konusu üç iştiraki üzerinden Türk Altın İşletmeleri A.Ş. sermayesinde dolaylı olarak sahip olduğu payların ve oy haklarının oranı 23 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yüzde 2,960 seviyesine geriledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.