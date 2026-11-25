Şirket, 13 Ekim 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 24 Kasım tarihinde 1,86 milyon adedin üzerinde hisseyi portföyüne ekledi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bildirime göre 24 Kasım 2026 tarihinde Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlemler kapsamında 2,13 TL ile 2,20 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 2,16 TL) toplam 1.866.042 adet AZTEK payı geri alındı.

GERİ ALINAN TOPLAM PAY 6,27 MİLYON ADEDE ULAŞTI

Son gerçekleştirilen işlemle birlikte Aztek Teknoloji’nin geri alım programı çerçevesinde sahip olduğu kendi paylarının toplam adedi 6.276.661’e yükseldi. Söz konusu payların şirket sermayesine oranı ise yüzde 0,62767 seviyesine ulaştı.

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