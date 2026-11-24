Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre karar, SPK’nın 19 Kasım 2026 tarih ve 85/2052 sayılı toplantısında alındı.

Kurul onayı ile birlikte Midas Menkul Değerler, mevcut faaliyetlerine ek olarak portföy aracılığı faaliyet izni alarak yetki belgesini genişletti. 23 Kasım 2026 tarihli SPK yazısıyla şirkete resmi olarak bildirilen yeni yetki kapsamı şu alanları içeriyor:

• Paylar ve diğer menkul kıymetler

• Kaldıraçlı alım satım işlemleri (Forex)

• Paya dayalı türev araçlar

• Pay endekslerine dayalı türev araçlar

• Diğer türev araçlar

Söz konusu onayla birlikte Midas Menkul Değerler, sermaye piyasalarında sunduğu ürün ve hizmet yelpazesini geniş yetkili aracı kurum statüsü altında çeşitlendirme imkânı elde etti.

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