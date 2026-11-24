HSBC, 409.159.527 TL net hacim ile piyasada güçlü bir alım tarafında yer aldı.

Kurumun net lot bazında en yoğun alım gerçekleştirdiği hisselerin başında 1,45 milyon lotun üzerindeki taleple Garanti BBVA (GARAN) ve 756 bin lot ile SASA Polyester (SASA) geldi.

HSBC’nin saat 12.05 itibarıyla en çok alım yaptığı hisseler, toplam alım içindeki payları ve ortalama maliyetleri şu şekilde sıralandı:

• GARAN: 1.455.641 net lot (Pay: %31,37 | Ortalama Maliyet: 147,199 TL)

• SASA: 756.038 net lot (Pay: %16,29 | Ortalama Maliyet: 1,453 TL)

• TAVHL: 596.432 net lot (Pay: %12,85 | Ortalama Maliyet: 287,977 TL)

• YKBNK: 551.500 net lot (Pay: %11,89 | Ortalama Maliyet: 36,787 TL)

• TKNKA: 200.000 net lot (Pay: %4,31 | Ortalama Maliyet: 35,348 TL)

• Diğer: 1.080.339 net lot (Pay: %23,28)

SATIŞ LİSTESİNDE İLK SIRA KATILIMEVİM'İN

HSBC'nin satış tarafındaki işlemlerinde ise 272 bin lotu aşan net çıkışla Katılımevim (KTLEV) öne çıktı.

Kurumun gün ortası itibarıyla en fazla satış yaptığı ilk 5 hisse ve işlem detayları ise şöyle gerçekleşti:

• KTLEV: -272.167 net lot (Pay: %25,11 | Ortalama Maliyet: 6,131 TL)

• TUKAS: -134.970 net lot (Pay: %12,45 | Ortalama Maliyet: 1,874 TL)

• KRDMD: -124.975 net lot (Pay: %11,53 | Ortalama Maliyet: 36,439 TL)

• GLYHO: -100.102 net lot (Pay: %9,24 | Ortalama Maliyet: 15,020 TL)

• CVKMD: -74.700 net lot (Pay: %6,89 | Ortalama Maliyet: 11,456 TL)

• Diğer: -376.942 net lot (Pay: %34,78)

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