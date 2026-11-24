Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, sözleşmenin Brezilya menşeli pamukları kapsadığı belirtildi.

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş., pamuk satışına ilişkin yeni bir iş anlaşmasını duyurdu. Şirketin KAP açıklamasına göre, New York borsasında işlem gören pamuk vadeli kontratlarının fiyat seviyeleri üzerinden, alıcı opsiyonlu (buyer's call) satın alınan Brezilya menşeli pamuklar için yurt içi bir alıcıyla satış sözleşmesi imzalandı.

SÖZLEŞMENİN TUTARI 1,42 MİLYON DOLAR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, sözleşmenin toplam tutarının 1 milyon 421 bin 200 dolar olduğu bildirildi. Anlaşmanın tarafı olan yurt içi alıcının ismi ise açıklamada paylaşılmadı.

DCT Trading'in duyurduğu sözleşme, şirketin pamuk ticareti faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği satış anlaşmaları arasında yer aldı.

DCTTR hisseleri TSİ 11.26 itibarıyla yüzde 1,53 ’lük düşüş ile 3,23 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 17,44, aylık bazda yüzde 24,41 değer kaybetti.

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