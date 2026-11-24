Küresel piyasalarda Nvidia öncülüğünde yaşanan toparlanmanın ardından gözler ABD'de açıklanacak enflasyon ve büyüme verilerine çevrildi. Yurt içinde ise 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününe alıcılı başlangıç yapılması beklenirken VİOP 30 endeks kontratında 14.800 puan direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

NE OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı yeniden değerleme oranını yüzde 27,83 olarak belirledi.

Nvidia, Jensen Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Huang'ın göreve dönmesi için Nvidia'yı ikna ettiğini söyledi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin deniz ablukasını askeri yöntemlerle kırmak için yakında adım atacaklarını açıkladı.

JPMorgan Asset Management, 2027 yılının ekonomik ılımlılaşma yılı olmasını beklediğini bildirdi.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, yapay zeka alanındaki gelişmelerin faydalarını doğrudan müşterilere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

İngiltere Başbakanı Burnham, ülkesinin referandum yapılmadan Avrupa Birliği'ne yeniden katılmasının düşünülemeyeceğini söyledi.

ABD, İran'ın gölge bankacılık ağlarıyla bağlantılı onlarca kişi ve kuruluşa yeni yaptırımlar uyguladı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Megaspeed'i ve Alibaba'nın Singapur iştirakini ticari kara listeye ekledi.

Almanya, 2027 yılında Ukrayna'ya hava savunması öncelikli olmak üzere 11,6 milyar euroluk askeri destek sağlayacak. Ukrayna'nın Babka adlı keşif İHA'sı da Almanya'da üretilecek.

NE OLACAK?

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda bugün önemli bir makroekonomik veri akışı bulunmuyor.

ABD Başkanı Trump, çarşamba günü Palm Beach'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşecek.

ABD'de çarşamba günü PCE enflasyon ve GSYH verileri açıklanacak.

ABD piyasaları perşembe günü Şükran Günü nedeniyle kapalı olacak.

Finansal İstikrar Raporu 28 Kasım'da yayımlanacak.

Borsa İstanbul'da alıcılı açılış bekleniyor.

BIST 100 ENDEKSİNDE ALICILI AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Küresel teknoloji hisselerinde yaşanan toparlanmanın ardından Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününe alıcılı başlangıç yapılması bekleniyor.

VİOP 30 ENDEKS KONTRATINDA KRİTİK SEVİYELER

VİOP 30 endeks yakın vade kontratı, önceki işlem gününde 14.068-14.616 puan aralığında hareket ederek günü 14.384 uzlaşma fiyatından tamamladı.

Kontrattaki açık pozisyon sayısı 15 bin 629 artarak 538 bin 400'e ulaştı. VİOP akşam seansı ise normal seans kapanışının 73 puan üzerinde tamamlandı.

Kontratın 60 dakikalık hareketli ortalamasının bulunduğu 14.637 seviyesinin altında seyretmesi, kısa vadeli düşüş eğilimini artırıyor. Teknik değerlendirmeye göre yükselişin devam edebilmesi için 14.800 direncinin aşılması gerekiyor.

VİOP 30 endeks kontratı Seviye Uzlaşma fiyatı 14.384 Gün içi en düşük 14.068 Gün içi en yüksek 14.616 Açık pozisyon sayısı 538.400 60 dakikalık hareketli ortalama 14.637 Birinci direnç 14.800 İkinci direnç 15.200 Destek bölgesi 13.200-13.800

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 23 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şöyle;

BAHKM – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

BESTE – Şirketin, Gürcistan’da 50 MW kapasiteli GES yatırımı gerçekleştirmek amacıyla Slov Energy Georgia’nın %100 payını satın alınmasına yönelik bağlayıcı ön protokol imzaladığı, hisse devri ve yatırım sürecinin devam ettiği açıklandı.

BETAE – Şirketin bağlı ortaklığı Beta Enerji Europe GmbH’in 898.750 euroluk iş aldığı açıklandı.

BIENY – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A(tr)’den BBB(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

BAGFS – Ege Gübre Sanayii’nin %0,003 pay sahibi Buket Gençer Şahin'in, şirketin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin özel denetçi atanması talebiyle açtığı davanın mahkeme tarafından reddedildiği, Ahmet Gençer, Buket Gençer Şahin ve bağlı şirketler tarafından, şirketin mevcut ve eski bazı yöneticileri aleyhine yönetici sorumluluğundan kaynaklanan tazminat davası açıldığı belirtildi.

BIOEN – Kantur – Akdaş İnşaat Gıda’nın şirket tarafından devralınması suretiyle birleşme işlemleri kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CIMSA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

CRDFA – Altınbaş Holding’a ait paylara TMSF’nin kayyım olarak atandığı açıklandı.

CWENE – Şirketin, ABD’deki bağlı ortaklığı CW Energy USA’in 1,7 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

DOFRB – Şirketin, 12,3 milyon dolar tutarında satış anlaşması imzaladığı açıklandı.

ENDAE – Şirket ve YEOTK’nın iştiraki Defic Globe BV'nin Romanya'da geliştirdiği GES projesi ve bu projelere entegre BESS’i devralmak üzere başlattığı sürecin tamamlandığı açıklandı.

GESAN – Selçuklu GES projesi kapsamında en avantajlı teklifin verilerek 1,6 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

GESAN – TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalenin şirket tarafından 203,7 milyon TL bedelle kazanıldığı açıklandı.

GESAN – Şirketin, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 284,7 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

GESAN – TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalenin 454,4 milyon TL bedelle kazanıldığı açıklandı.

GUNDG – Şirket payları yarından itibaren YİP'te işlem görecek.

GMTAS – Ankara’da şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

IHEVA – VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Aralık’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

ISCTR – Şirketin, EBRD ile 100 milyon euro tutarında 5 yıl 1 aylık vadeli ve 5 yıl 1 aya kadar vadeli toplam 151,5 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladığı açıklandı.

HUNER & KGYO – Orhun Kartal'ın şahsi malvarlığına yönelik kısıtlama kararı olduğu, durumun şirketin tüzel kişiliğine yönelik olmadığı açıklandı.

KAPLM – Erdem Üçyıldız tarafından 350.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KGYO – Şirketin, Göktürk'te bulunan bir bağımsız bölümü, 34,4 milyon TL bedelle Sunsis Enerji’ye devretmek için sözleşme imzaladığı açıklandı.

KGYO – Şirketin, finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla Göktürk'te mülkiyetinde bulunan 7 adet bağımsız bölümü 441,2 milyon TL bedelle QNB Finansal Kiralama’ya sattığı, taşınmazları 60 ay süreyle geri kiralamak ve sözleşme sonunda geri satın almak üzere anlaştığı, işlem nedeniyle ortaklar için ayrılma hakkı doğmayacağı açıklandı.

KARTN – Selüloz İş ile gerçekleştirilen TİS görüşmelerinde, resmi arabuluculuk safhasına geçildiği açıklandı.

KCAER – Şirketin, Texas’ta kurduğu KCR Steel U.S. LLC’nin Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi nezdindeki vergi kimlik numarası başvurusunun tamamlanarak numara tesis edildiği, ABD pazarındaki faaliyetlere yönelik idari ve operasyonel çalışmaların devam ettiği açıklandı.

LYDHO – Neslihan Mumcu tarafından 8.214.310 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

MAGEN & LYDYE & ISVEA & BULGS & IHLGM – VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Aralık’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

MAGEN – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

MEDTR – Şirketin, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılım sağladığı açıklandı.

MCARD – Olağanüstü Tasfiye Kapsamındaki Yatırım Fonlarının Portföylerinde Bulunan şirket paylarını oluşturan toplam 1.880.865 adet MCARD payının 107,20 TL fiyat üzerinden Borsa dışında virman yoluyla şirket tarafından geri alındığı açıklandı.

OYYAT – 73 gün vadeli 1,3 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

OZYSR – Şirket ve bağlı ortaklıklarının toplamda 2,3 milyon dolar ve 3,1 milyon euro tutarında iş aldığı açıklandı.

QUAGR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği, not görünümünün durağandan negatife revize edildiği açıklandı.

PEKGY – Şirket payları yarından itibaren YİP'te işlem görecek.

ULKER – S&P tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

VEYAS – Halka arzdan elde edilen fonun 281,0 milyon TL’sinin VEDAŞ yatırım harcamalarında, 74,3 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

YYLGD – Yatırım fonları üzerinden piyasa manipülasyonu yoluyla haksız kazanç elde ettikleri için mal varlıklarına tedbir konulan kişilerden şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı açıklandı.

ZOREN – Zorlu Jeotermal’in Alaşehir JES projesine 10 MWe gücünde ve 10 MWh kapasiteli lityum – iyon elektrik depolama ünitesi eklenmesine yönelik lisans tadil başvurusunun EPDK tarafından onaylandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

GUNDG – Tahsisli sermaye artırımının SPK tarafından işlemden kaldırıldığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat ASELS 0,4276 0,3635 %0,13 24.11.2026 325,50 325,07 OFSYM 0,4208 0,3577 %1,02 25.11.2026 - - SDTTR 0,0083 0,0070 %0,08 25.11.2026 - - ELITE 0,1000 0,0850 %0,59 25.11.2026 - -

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul şirketlerinin 23 Kasım 2026 tarihinde KAP'a bildirdiği pay alım-satım bildirimlerinden öne çıkanlar şöyle;

AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 8,19 – 8,25 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,28’e yükseldi.

AKFIS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 700.000 adet pay 15,38 – 15,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 716.196 adet pay 42,00 – 43,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

AYES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 280.974 adet pay 6,20 – 6,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 29,70 – 29,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 14,26 – 14,45 TL fiyat aralığından 220.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,44’e yükseldi.

BAYRK – Kurt Taban Ayakkabı tarafından 2,72 TL fiyattan 75.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %26,52’ye yükseldi.

BNTAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 4,97 – 4,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAHKM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 115.500 adet pay 168,30 – 187,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

CMENT – Aalborg Portland Espana tarafından 222 TL fiyattan 2.762 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %98,26’ya yükseldi.

CATES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 223.000 adet pay 30,40 – 33,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – MNK Girişim Holding tarafından 5,49 – 5,68 TL fiyat aralığından 165.889 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,66’ya yükseldi.

EFOR – Efor Holding tarafından 9,56 TL fiyat aralığından 31.487.996 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,62’ye yükseldi.

ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 77,40 – 78,45 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,22’ye yükseldi.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,49 TL fiyattan 104.889 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,40’a yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 325.000 adet pay 13,92 – 14,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKSUN – Eksim Yatırım Holding tarafından 3,92 – 4,03 TL fiyat aralığından 185.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %74,85’e yükseldi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 245.525 adet pay 14,39 – 14,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.046.413 adet pay 2,31 TL fiyattan geri alındı.

GARAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.446.588 adet pay 142,30 – 147,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 550.000 adet pay 4,75 TL fiyattan geri alındı.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 36.500 adet pay 73,00 TL fiyattan geri alındı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 716.861 adet pay 14,89 – 15,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 215.000 adet pay 268,50 – 273,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

HOROZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 32,88 – 36,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

IHLAS – Sermaye artırımından elde edilen fonun 275,2 milyon TL’sinin proje finansmanı be yenilenebilir enerji yatırımlarında, 843,6 milyon TL’sinin borç kapamada, 375,0 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

IZMDC & IZENR – IZENR tarafından 5,53 – 6,03 TL fiyat aralığından 2.100.000 adet IZMDC payı alınırken, IZENR’nin IZMDC’deki payı %5,51’e yükseldi.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 49,98 – 50,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

KLSYN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 13,55 TL fiyattan geri alındı.

KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 15,97 – 16,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRPLS – Korozo Ambalaj tarafından 10,15 – 1039 TL fiyat aralığından 66.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %56,89’a yükseldi.

KTSKR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.000 adet pay 48,98 – 49,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 48,12 – 49,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 5,11 – 5,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 3,08 TL fiyattan geri alındı.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 844.617 adet pay 20,04 – 20,32 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 4,30 – 4,83 TL fiyat aralığından 14.339.896 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,28’e geriledi.

MAGEN – Geri alınan 262.015 adet pay 6,99 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 743.847 TL zarar elde edildi.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 319.000 adet pay 7,05 TL fiyattan geri alındı.

MNDRS – Şirke paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 8,71 – 8,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

MANAS – Bank of America Corporation tarafından 5,06 – 5,61 TL fiyat aralığından 4.932.789 adet alış ve 5.599.458 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,04’e geriledi.

MNDRS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 8,71 – 8,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 396.023 adet pay 32,38 – 32,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

NUHCM – Yılmaz Küçükçalık tarafından 152,90 – 173,70 TL fiyat aralığından 131.934 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,60’a yükseldi.

ORGE – Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz tarafından 17,71 – 18,00 TL fiyat aralığından 656.521 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %18,87’ye yükseldi.

OZYSR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 173.961 adet pay 13,14 – 13,53 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.571.816 adet pay 1,45 TL fiyattan geri alındı.

PGSUS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 320.004 adet pay 150,70 – 153,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 58.760 adet pay 26,26 TL fiyattan geri alındı.

PRKME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 10,26 – 10,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

RODRG – Bank of America Corporation tarafından 12,57 TL fiyattan 13.505 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,98’e geriledi.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 6,60 – 6,67 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANFM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 51.268 adet pay 4,82 TL fiyattan geri alındı.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 85.000 adet pay 20,46 – 21,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

TURSG – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.800.000 adet pay 2,75 – 2,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKFEN – Cevahir Taahhüt İnşaat tarafından 182,10 – 187,30 TL fiyat aralığından 98.501 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,85’e yükseldi.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 745.000 adet pay 4,69 TL fiyattan geri alındı.

UNLU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 8,39 – 8,43 TL fiyat aralığından geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 583.981 adet pay 5,44 – 5,57 TL fiyat aralığından geri alındı.

YUNSA – Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz tarafından 5,90 – 6,00 TL fiyat aralığından 1.196.851 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,63’e yükseldi.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 5,84 – 6,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler

Ford Otosan'ın (FROTO) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, bugün (24 Kasım 2026) saat 13.00'te İstanbul Sancaktepe'deki şirket merkezinde gerçekleştirilecek.

Toplantıda, şirketin yedeklerinden karşılanmak üzere toplam 10,77 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtılması teklifi pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Teklifin kabul edilmesi halinde pay başına brüt 3,07 TL, net 2,6095 TL temettü dağıtılacak. Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu değişiklikleri de görüşülecek.

(İNFO YATIRIM)