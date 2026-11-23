Borsa İstanbul'un savunma sanayisi şirketlerinden Aselsan (ASELS), 24 Kasım Salı günü temettü dağıtım sürecini başlatıyor. Şirket, yatırımcılarına hisse başına brüt 0,4276315 TL, net 0,3634867 TL nakit kâr payı dağıtacak. Ödemeler 26 Kasım'da yatırımcıların hesaplarına geçecek.

ASELS TEMETTÜ ÖDEMESİ 24 KASIM'DA BAŞLIYOR

Aselsan'ın olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulunun nakit kâr payı dağıtımına ilişkin teklifi kabul edilmişti.

Alınan karar doğrultusunda şirket, 24 Kasım 2026 tarihinde hisse başına brüt 0,4276315 TL, net 0,3634867 TL nakit temettü dağıtım sürecini başlatacak.

Şirketin açıkladığı temettü oranı brüt yüzde 42,76315, net yüzde 36,34867 olarak belirlendi.

Bu oranlar payın 1 TL nominal değeri üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla söz konusu yüzdeler, yatırımcının hisse fiyatına göre elde edeceği temettü verimini ifade etmiyor.

ASELS TEMETTÜLERİ HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Aselsan'ın temettü hak kullanım tarihi 24 Kasım Salı olarak açıklanırken nakit ödemeler 26 Kasım 2026 Perşembe günü yatırımcıların hesaplarına geçecek.

Temettü almaya hak kazanmak için 23 Kasım Pazartesi günü seans kapanışı itibarıyla ASELS hisselerine sahip olmak yeterli olacak.

24 Kasım tarihinde hisse senetleri temettü hakkı ayrılmış şekilde işlem görmeye başlayacak.

ASELS TEMETTÜ DETAYLARI

Açıklama Bilgi Şirket Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse kodu ASELS Temettü hak kullanım tarihi 24 Kasım 2026 Kayıt tarihi 25 Kasım 2026 Hesaplara ödeme tarihi 26 Kasım 2026 Hisse başına brüt temettü 0,4276315 TL Hisse başına net temettü 0,3634867 TL Brüt temettü oranı %42,76315 Net temettü oranı %36,34867 Stopaj oranı %15 Toplam brüt dağıtım 1.950.000.000 TL

100 VE 1.000 LOT ASELS HİSSESİ OLAN NE KADAR TEMETTÜ ALACAK?

Açıklanan net temettü tutarı üzerinden yapılan hesaplamaya göre yatırımcıların alacağı ödemeler şöyle:

Hisse adedi Net temettü 100 lot 36,35 TL 500 lot 181,74 TL 1.000 lot 363,49 TL 5.000 lot 1.817,43 TL 10.000 lot 3.634,87 TL

Tutarlar hisse başına 0,3634867 TL net temettü üzerinden hesaplanmış ve iki ondalık basamağa yuvarlanmıştır.

ASELSAN TOPLAM 1,95 MİLYAR TL TEMETTÜ DAĞITACAK

Aselsan'ın genel kurulunda kabul edilen kâr dağıtım kararına göre şirket, 2025 yılı faaliyetlerinden elde ettiği kârdan ortaklarına toplam 1.950.000.000 TL brüt nakit kâr payı dağıtacak.

Yüzde 15 stopaj sonrasında toplam net dağıtım tutarı 1.657.500.000 TL olacak.

Şirketin kâr dağıtım planında ayrıca 172,2 milyon TL genel kanuni yedek akçe ayrılması ve kalan kârın olağanüstü yedek akçe olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

ASELS yatırımcıları için temettü hakkının kullanılacağı 24 Kasım tarihinin ardından nakit ödemeler 26 Kasım Perşembe günü tamamlanacak.

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