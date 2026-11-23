İş Portföy Yönetimi A.Ş., kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerinde bulunan Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) L hisselerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yaptı. Şirket, fonların MOBTL'nin fiili dolaşımdaki payları üzerinden hesaplanan oranının yüzde 3'ün üzerinde olduğunu duyurdu. Değişimin yeni bir hisse alımından değil, fiili dolaşımdaki pay adedinin azalmasından kaynaklandığı belirtildi.

İŞ PORTFÖY'ÜN MOBTL HİSSELERİNDEKİ ORANI YÜZDE 3'Ü AŞTI

İş Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yatırım fonlarının pay sahipliğine ilişkin açıklama yükümlülükleri kapsamında MOBTL hisselerine yönelik bildirim gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, İş Portföy'ün kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerinde bulunan MOBTL paylarının, şirketin fiili dolaşımdaki payları esas alınarak hesaplanan oranı 19 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yüzde 3'ün üzerine çıktı.

SPK'nın 3 Eylül 2026 tarihli ilke kararı doğrultusunda, ilgili pay sahipliği bildirimlerinde uygulanacak alt sınır 11 Eylül 2026'dan itibaren yüzde 3 olarak belirlendi.

TEFAS'ta işlem gören fonlar açısından ise açıklama yükümlülüğünün hesaplanmasında şirketin toplam sermayesi yerine fiili dolaşımdaki payları esas alınıyor.

ORAN NEDEN YÜKSELDİ?

İş Portföy, KAP açıklamasında pay oranındaki değişimin nedenini de duyurdu.

Buna göre yüzde 3 eşiğinin aşılması, yatırım fonları tarafından gerçekleştirilen yeni bir hisse alımından değil, MOBTL'nin fiili dolaşımdaki pay adedinin azalmasından kaynaklandı.

Fiili dolaşımdaki pay miktarının düşmesi, yatırım fonlarının ellerinde bulunan pay miktarı değişmese bile bu payların fiili dolaşıma oranının yükselmesine neden olabiliyor.

Dolayısıyla söz konusu KAP bildirimi, İş Portföy'ün MOBTL hisselerinde yeni bir alım gerçekleştirdiğini tek başına göstermiyor.

Şirketin açıklamasında fonların toplam lot miktarı, kesin pay oranı veya yeni bir alış işlemi tutarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.