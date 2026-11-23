Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon, faiz politikası, döviz rezervleri ve Türk lirasına yönelik talebe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun ana eğiliminde temmuz ayından itibaren iyileşme görüldüğünü belirten Karahan, yıllık enflasyonun kasım ayında yükselebileceğine dikkat çekti. Türk lirasına talebin güçlendirilmesi gerektiğinde politika faizinin yanı sıra makroihtiyati ve likidite araçlarının da kullanılabileceğini ifade eden Karahan, stopaj düzenlemelerinin de değerlendirilebileceği mesajını verdi.

KARAHAN'DAN TÜRK LİRASI İÇİN STOPAJ VE FAİZ MESAJI

TCMB Başkanı Karahan, rezerv yönetimi ve likidite politikalarında gerektiğinde farklı araçları kullanabileceklerini belirtti.

Türk lirasına yönelik talebin çeşitli ekonomik şoklara rağmen istikrarlı şekilde devam ettiğini ifade eden Karahan, bu durumu uygulanan para politikalarına duyulan güvenin göstergesi olarak değerlendirdi.

Karahan, Türk lirasını desteklemeye yönelik olası adımlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sıkı para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve Türk lirası varlıklara olan talebi güçlü tutuyor. Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta temel aracımız olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanabiliriz. Eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımlar da atılabilir. Temel önceliğimiz, dezenflasyon sürecinin devamını güvence altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak."

Karahan, ihtiyaç halinde Türk lirası tasarruflarını destekleyecek düzenlemelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilebileceğini de vurguladı.

KASIM AYINDA ENFLASYON YÜKSELEBİLİR

Enflasyonun seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 29,8 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkilerinin belirginleştiği mart-haziran döneminde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş görüldüğünü belirten Karahan, uygulanan politikaların ardından temmuz ayından itibaren yeniden gerileme başladığını söyledi.

Karahan, enflasyondaki gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda savaş döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilim, ekim ayı itibarıyla yüzde 24 seviyelerine işaret ediyor. Bu da mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında ve bize arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyonun daha görünür olacağını söylüyor."

Temel mal enflasyonunun son üç aylık ortalamasının yıllıklandırılmış olarak yüzde 12 seviyelerine gerilediğini belirten Karahan, hizmet enflasyonunda da iyileşme görüldüğünü ifade etti.

Hizmet enflasyonunun üç aylık ortalamalar üzerinden yıllıklandırılmış oranının geçen yılki yüzde 39 seviyesinden ekim ayında yüzde 31'e düştüğünü aktaran Karahan, kasım ayına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öncü göstergeler, bu olumlu seyrin kasım ayında da süreceğine işaret ediyor. Ancak gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle yıllık enflasyon kasımda yükselebilir."

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ BOZULMA RİSK OLUŞTURUYOR

Karahan, sıkı para politikasının savaş sonrası dönemde enflasyon beklentilerindeki bozulmayı sınırlandırdığını belirtti.

Hanehalkının enflasyon beklentilerinin yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından yeniden gerilediğini söyleyen Karahan, beklentilerin savaş öncesi seviyelerin altında bulunduğunu ifade etti.

Bununla birlikte beklentilerde yıl başında öngörülen iyileşmenin henüz gerçekleşmediğine dikkat çeken Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu görünüm, dezenflasyon açısından risk oluşturmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu korumamızı gerektiriyor."

TCMB REZERVLERİ 210 MİLYAR DOLARDAN 159 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Merkez Bankasının rezervlerindeki düşüşe de değinen Karahan, küresel sermaye hareketleri, cari işlemler dengesi ve altın fiyatlarındaki dalgalanmaların rezervlerin temel belirleyicileri olduğunu söyledi.

Savaş öncesinde 210 milyar dolar seviyesinde bulunan TCMB brüt rezervlerinin 13 Kasım itibarıyla 159 milyar dolara gerilediğini açıklayan Karahan, rezerv kaybının önemli bölümünün altın fiyatlarından kaynaklandığını belirtti.

Karahan, rezervlerdeki değişime ilişkin şu bilgileri verdi:

"Savaş öncesi dönemde 210 milyar dolar olan brüt rezervler 13 Kasım'da 159 milyar dolar seviyesine geldi. Bu azalışın yaklaşık 32 milyar doları altın değerleme etkisinden kaynaklandı."

Altın fiyatlarındaki ilave düşüş ve küresel piyasalarda risk algısındaki bozulmanın rezervler üzerinde etkili olduğunu belirten Karahan, risk algısının normalleşmesiyle birlikte rezervlerin yeniden artmasını beklediklerini ifade etti.

ALTIN REZERVLERİNİN PAYI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE

TCMB Başkanı Karahan, Merkez Bankasının rezerv kompozisyonunda altının önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışı altın işlemleri açısından küresel ölçekte öne çıkan ülkeler arasında bulunduğunu ifade eden Karahan, altının toplam rezervler içerisindeki payının yüzde 60'ın üzerinde olduğunu açıkladı.

Karahan, rezerv yönetiminde kullanılabilecek araçlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rezerv yönetimi ve likidite araçlarımız konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izliyoruz."

Savaşın başlamasının ardından altın swap işlemleri gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerin vadelerinde kapatıldığını belirten Karahan, gerektiğinde döviz pozisyonunu güçlendirmek amacıyla altına bağlı araçların kullanılabileceğini söyledi.

Karahan, altın rezervlerine ilişkin ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Altın rezervlerimizin toplam rezervler içindeki payı yüzde 60'ın üzerinde. Bu durum, altının yurt içi ve yurt dışı piyasalarda aktif bir rezerv yönetimi ve politika aracı olarak kullanılmasını gerektiriyor."

CARİ AÇIK 41 MİLYAR DOLARDAN 39 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Türkiye'nin cari işlemler dengesine ilişkin verileri de değerlendiren Karahan, yüksek enerji fiyatlarının ithalat faturasını artırırken dış talepteki zayıflamanın ihracatı sınırlandırdığını belirtti.

Son 12 aylık cari açığın 2025 yılı sonunda yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Karahan, açığın ağustos ayında 41 milyar dolara yükseldiğini, eylül ayında ise 39 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Karahan, turizm gelirlerinin güçlü seyretmesi ve iç talepteki yavaşlamanın ithalatı sınırlandırması sayesinde cari açıktaki artışın savaşın başlangıcında öngörülenden daha düşük gerçekleştiğini ifade etti.

"Bu gelişmeler doğrultusunda, 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

KÜRESEL PİYASALARDAKİ SATIŞLAR TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEDİ

Küresel finans piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, jeopolitik riskler, enerji fiyatları ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların risk iştahını azalttığını söyledi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının ilave faiz artırımlarına başlamasının ve bu yöndeki beklentilerin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Karahan, teknoloji hisseleri öncülüğünde küresel pay piyasalarında yaşanan değer kayıplarının Türkiye'ye de sermaye akımları üzerinden yansıdığını ifade etti.

"Özellikle son birkaç haftada gördüğümüz küresel sermaye piyasalarındaki kayıplar, bizde de bu yönde bir harekete yol açtı."

Türkiye'deki sermaye hareketlerinin temel makroekonomik göstergelerdeki bozulmadan kaynaklanmadığını vurgulayan Karahan, yurt dışı yerleşik yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıplarını dengelemek amacıyla gelişmekte olan piyasalardan çıkış yapabildiğini belirtti.

TCMB'DEN SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Merkez Bankasının para politikasında temel önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu belirten Karahan, gerektiğinde politika faizi, likidite düzenlemeleri ve makroihtiyati araçların kullanılabileceğini yineledi.

Karahan, Türk lirasına olan talepte zayıflama görülmesi durumunda bunun enflasyon görünümüne etkisinin değerlendirileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Politika faizi temel aracımız. Gerektiğinde makroihtiyati ve likidite araçlarımızı da devreye alabiliriz. İhtiyaç halinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirası tasarruflarını destekleyebilecek adımlar da ilgili kurumlarla eş güdüm içinde değerlendirilebilir. Tüm adımlarımızın amacı, fiyat istikrarını desteklemek ve finansal istikrarı güçlendirmek."