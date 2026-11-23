Türkiye'de kredi kartı ve banka kartı kullanımı artmaya devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ekim 2026 dönemine ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam harcama tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 artarak 2 trilyon 920,9 milyar TL'ye yükseldi. İnternet alışverişleri ve temassız ödemelerdeki artış dikkat çekerken Türkiye'deki toplam kart sayısı 481,7 milyona ulaştı.

KREDİ KARTI VE BANKA KARTIYLA YAPILAN HARCAMALAR 2,9 TRİLYON TL'Yİ GEÇTİ

BKM tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 32 artarak 2 trilyon 920,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Toplam harcamaların en büyük bölümünü kredi kartları oluşturdu.

Kart türlerine göre ödeme tutarları şöyle:

Kredi kartları: 2 trilyon 471,4 milyar TL

Banka kartları: 440,6 milyar TL

Ön ödemeli kartlar: 8,9 milyar TL

Toplam: 2 trilyon 920,9 milyar TL

Geçen yılın aynı ayına göre kredi kartlarıyla yapılan harcamalar yüzde 32, banka kartlarıyla yapılan harcamalar ise yüzde 40 arttı. Ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen ödemelerde yüzde 62 düşüş kaydedildi.

TÜRKİYE'DE KREDİ KARTI SAYISI 156 MİLYONA YÜKSELDİ

Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'deki toplam kart sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 481,7 milyona ulaştı.

Kart türlerine göre dağılım şöyle gerçekleşti:

Kart türü Kart sayısı Yıllık değişim Kredi kartı 156 milyon +%11 Banka kartı 226,8 milyon +%5 Ön ödemeli kart 98,9 milyon -%8 Toplam 481,7 milyon +%4

Verilere göre kredi kartı ve banka kartı sayısındaki artış sürerken ön ödemeli kart sayısında gerileme yaşandı.

KARTLI İŞLEM SAYISI 1,98 MİLYARA ULAŞTI

Ekim ayında kartlarla gerçekleştirilen toplam ödeme işlem sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,98 milyara yükseldi.

İşlemlerin 1 milyar 138,1 milyonu kredi kartlarıyla, 801,3 milyonu banka kartlarıyla, 36,8 milyonu ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Yıllık bazda kredi kartı işlem sayısı yüzde 11, banka kartı işlem sayısı yüzde 12 artarken ön ödemeli kart işlem sayısı yüzde 37 azaldı.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE 866,9 MİLYAR TL'LİK HARCAMA

BKM verilerine göre, internet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin toplam tutarı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 866,9 milyar TL'ye ulaştı.

İnternetten gerçekleştirilen ödemeler, toplam kartlı ödeme tutarının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu.

Çevrim içi ödeme işlem sayısı ise yüzde 14 artarak 272 milyona yükseldi.

Böylece internetten yapılan alışverişlerin toplam kartlı işlem sayısı içindeki payı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

HER 5 KARTLI ÖDEMENİN 4'Ü TEMASSIZ YAPILDI

Kartlı ödemelerde temassız işlem kullanımı da artışını sürdürdü.

Ekim ayında temassız ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 1 trilyon 25,2 milyar TL'ye yükseldi.

Temassız ödeme işlem sayısı ise yüzde 8 artışla 1 milyar 309,9 milyona ulaştı.

BKM verileri, mağazalarda gerçekleştirilen her 5 kartlı ödemeden 4'ünün temassız olarak yapıldığını ortaya koydu.

Böylece hem internet üzerinden yapılan alışverişlerde hem de fiziksel mağazalardaki temassız işlemlerde yıllık bazda artış kaydedildi.