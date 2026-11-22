Borsa İstanbul, altın ve döviz piyasalarında gözler 23-27 Kasım 2026 haftasında açıklanacak kritik ekonomik verilere çevrildi. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon beklentileri, rezerv istatistikleri ve Finansal İstikrar Raporu öne çıkarken küresel piyasalarda ABD'den gelecek enflasyon ve büyüme verileri yakından izlenecek.

Haftanın en yoğun veri akışı 25 Kasım Çarşamba günü yaşanacak. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası açısından önem taşıyan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının ikinci tahmini aynı gün açıklanacak.

26 Kasım Perşembe günü ABD piyasalarının Şükran Günü nedeniyle kapalı olması da küresel piyasalardaki işlem hacimleri açısından takip edilecek.

23 KASIM PAZARTESİ: ENFLASYON BEKLENTİLERİ AÇIKLANACAK

Yeni haftanın ilk işlem gününde Türkiye'de enflasyon beklentilerine ilişkin veriler öne çıkacak.

TCMB, kasım ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini ve Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını saat 10.00'da yayımlayacak.

Söz konusu veriler, tüketicilerin ve ekonomik aktörlerin gelecek dönemde fiyat artışlarına yönelik beklentilerinin izlenmesi açısından önem taşıyor.

Küresel piyasalarda ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'den gelecek öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Pazartesi gününün veri takvimi:

Saat Ülke Veri 10.00 Türkiye Sektörel Enflasyon Beklentileri 10.00 Türkiye Hanehalkı Beklenti Anketi 11.30 Almanya Öncü PMI Endeksleri 12.00 Euro Bölgesi Öncü PMI Endeksleri 12.30 İngiltere Öncü PMI Endeksleri 17.45 ABD Öncü PMI Endeksleri

24 KASIM SALI: ABD TÜKETİCİ GÜVENİ TAKİP EDİLECEK

Salı günü küresel piyasalarda ekonomik faaliyetlere ve tüketici güvenine ilişkin veriler öne çıkacak.

Japonya'da PMI endeksleri açıklanırken Almanya'da Ifo Güven Endeksi yayımlanacak.

Günün en önemli verilerinden biri ise Türkiye saatiyle 18.00'de açıklanacak ABD Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi olacak.

ABD'de tüketicilerin ekonomik beklentilerini yansıtan veri, hanehalkı harcamalarının ve ekonomik büyümenin görünümü açısından izlenecek.

Salı gününün veri takvimi:

Saat Ülke Veri 03.30 Japonya PMI Endeksleri 12.00 Almanya Ifo Güven Endeksi 18.00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi

25 KASIM ÇARŞAMBA: ABD ENFLASYON VE BÜYÜME VERİLERİ AÇIKLANACAK

Haftanın en kritik ekonomik veri gündemi çarşamba günü takip edilecek.

ABD'de saat 16.30'da kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, kişisel gelir ve harcama verileri ile üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisinin ikinci tahmini yayımlanacak.

Fed'in enflasyon değerlendirmelerinde önemli bir yere sahip olan PCE fiyat endeksi, aralık ayındaki faiz kararına yönelik beklentileri etkileyebilecek veriler arasında bulunuyor.

ABD ekonomisinin büyüme performansını gösterecek GSYH rakamları da dolar endeksi, altın fiyatları ve küresel hisse senedi piyasaları açısından önem taşıyor.

Almanya'da ise üçüncü çeyreğe ilişkin nihai büyüme rakamları açıklanacak.

Çarşamba gününün veri takvimi:

Saat Ülke Veri 10.00 Almanya GSYH (Final) 16.30 ABD PCE Fiyat Endeksi 16.30 ABD Kişisel Gelirler/Harcamalar 16.30 ABD GSYH (2. Tahmin)

26 KASIM PERŞEMBE: TCMB REZERVLERİ VE YABANCI İŞLEMLERİ İZLENECEK

Perşembe günü yurt içinde TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet istatistikleri açıklanacak.

Saat 14.30'da yayımlanacak verilerde Merkez Bankasının rezervlerindeki değişim ve yurt dışı yerleşik yatırımcıların hisse senedi ile devlet iç borçlanma senetlerindeki (DİBS) işlemleri izlenecek.

Özellikle yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki alım ve satım eğilimleri, piyasaların takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor.

Küresel tarafta ise Almanya'nın GfK Tüketici Güven Endeksi açıklanacak.

ABD piyasaları, Şükran Günü nedeniyle perşembe günü kapalı olacak.

Perşembe gününün veri takvimi:

Saat Ülke Veri 10.00 Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi 14.30 Türkiye TCMB Rezervleri 14.30 Türkiye Menkul Kıymet İstatistikleri Tüm gün ABD Şükran Günü nedeniyle piyasalar kapalı

27 KASIM CUMA: FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU AÇIKLANACAK

Haftanın son işlem gününde Türkiye'de iki önemli ekonomik yayın takip edilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni saat 10.00'da açıklayacak.

Saat 10.30'da ise TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu yayımlanacak. Raporda bankacılık sektörünün görünümü, kredi piyasaları, finansal sistemdeki riskler ve finansal istikrara ilişkin değerlendirmeler öne çıkacak.

Küresel tarafta Japonya'nın Tokyo yıllık tüketici enflasyonu ile Euro Bölgesi'nin nihai tüketici güven endeksi izlenecek.

Cuma gününün veri takvimi:

Saat Ülke Veri 02.30 Japonya Tokyo Yıllık TÜFE 10.00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi 10.30 Türkiye Finansal İstikrar Raporu 13.00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi (Final)

ALTIN, DOLAR VE BORSA İÇİN HANGİ VERİLER ÖNEMLİ?

23-27 Kasım haftasında özellikle ABD'den gelecek enflasyon ve büyüme verileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olabilir.

PCE enflasyonunun beklentilerin üzerinde veya altında gerçekleşmesi, doların küresel seyri ve ons altın fiyatlarında oynaklığı artırabilir.

Yurt içinde ise enflasyon beklentileri, yabancı yatırımcı işlemleri ve TCMB Finansal İstikrar Raporu, Borsa İstanbul ve Türk lirası cinsi varlıklar açısından takip edilecek.