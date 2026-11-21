İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Gildencrest Capital hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor Başsavcılığa gönderildi. Raporda, şirketin Türkiye'deki banka hesaplarından dokuz yılda 21 milyar TL geçtiği, hisse işlemlerinden elde edilen kazancın yaklaşık 7,8 milyar TL olduğu belirtildi. Ayrıca yurt dışına aktarılan milyarlarca liralık varlığa ilişkin dikkat çeken tespitler paylaşıldı.

GİLDENCREST CAPİTAL HAKKINDA MASAK RAPORU HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Gildencrest Capital isimli aracı kurumla ilgili MASAK tarafından hazırlanan raporun kendilerine gönderildiğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, şirketin 2011 yılında Londra merkezli olarak Tera Europe adıyla kurulduğu, şirket hisselerinin yüzde 49'unun Emre Tezmen'e, yüzde 40'ının ise Oğuz Tezmen'e ait olduğu bilgisine yer verildi. Şirketin adının 2024 yılında Gildencrest Capital olarak değiştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin Londra'da bulunmasına rağmen faaliyetlerin fiilen İstanbul'dan ve Tera'nın çalışanları aracılığıyla yönetildiğinin tespit edildiği belirtildi. Bağlantılı şirketlerin yönetimine ise Tera'nın eski makam şoförü ve büro memurunun kâğıt üzerinde getirildiği ifade edildi.

9 YILDA 21 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ

Başsavcılığın açıklamasına göre Gildencrest Capital'in Türkiye'deki banka hesaplarından dokuz yıllık dönemde toplam 21 milyar TL geçti.

Bu tutarın 11,9 milyar TL'sinin Tera Yatırım'dan, 6,3 milyar TL'sinin ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından gönderildiği belirtildi.

HİSSE İŞLEMLERİNDEN 7,8 MİLYAR TL KAZANÇ

Başsavcılık açıklamasında, işlem emirlerinin Londra'dan İsviçre'deki Century City'ye, buradan da Borsa İstanbul'a gönderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, borsada işlemlerin yabancı yatırımcı adına gerçekleştirildiği, ancak işlemlerin arkasındaki isimlerin kayıtlara yansımadığı ifade edildi. Hisselerin yabancı hesaplar üzerinden alınıp satılması nedeniyle kazançların da yurt dışındaki hesaplarda biriktiği belirtilerek, hisse işlemlerinden elde edilen kazancın yaklaşık 7,8 milyar TL olduğu kaydedildi.

6,3 MİLYAR TL YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Başsavcılığın açıklamasında, Gildencrest Capital üzerinden yurt dışına aktarılan para hareketlerine ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.

Buna göre 6,3 milyar TL'nin Çekya ve Londra'daki hesaplara gönderildiği, bu tutarın 2,2 milyar TL'sinin Türkiye'ye geri döndüğü, 4,1 milyar TL'nin ise yurt dışında kaldığı belirtildi. Yurt dışında kalan paranın 3,4 milyar TL'sinin Tera Yatırım'a ait olduğu ifade edildi.

İSVİÇRE HESAPLARINA MİLYARLARCA LİRALIK ÖDEME

Açıklamada, 2026 yılının ilk aylarında yurt dışındaki hesaplardan iki büyük ödeme gerçekleştirildiği bildirildi.

Başsavcılığın tespitlerine göre Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar TL, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına ise 500 milyon TL gönderildi. Benzer tarihte Burhan Tunç Özkan'a da 1 milyar TL ödeme yapıldığı belirtildi.

504 MİLYON TL'LİK HİSSE BAHAMALAR'A AKTARILDI

Gildencrest Capital'in yeni bir saklama hesabı açtığına ilişkin tespitlerin de yer aldığı açıklamada, kasım ayında 504 milyon TL değerindeki hissenin Bahamalar'daki bir banka hesabına aktarıldığı bildirildi.

Ayrıca 1,95 milyar TL değerindeki hissenin aktarımının son anda MASAK tarafından durdurulduğu kaydedildi.

Başsavcılık, söz konusu paranın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması için karar alındığını açıkladı. Yurt dışına çıkarılan mal varlıklarının Türkiye'ye iadesi için de adli istinabe yoluna başvurulduğu bildirildi.