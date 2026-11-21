Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), fon krizi kapsamında yüksek kazanç elde eden yatırımcılardan paralarını gönüllü olarak iade etmelerini istedi. Enflasyona göre düzeltilmiş kazancı 10 milyon TL ve üzerinde olan bireysel ve kurumsal yatırımcılarla iletişime geçildi. Bugüne kadar 75 kişiden toplam 40,4 milyar TL tahsil edildi.

10 MİLYON TL VE ÜZERİ KAZANÇ ELDE EDENLERE ÇAĞRI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye'de piyasaları etkileyen fon krizi kapsamında tasfiye edilen fonlardan yüksek kazanç elde eden yatırımcılara yönelik geri ödeme sürecini başlattı.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre TMSF, faiz hariç enflasyona göre düzeltilmiş kazancı 10 milyon TL (198 bin dolar) ve üzerinde olan bireysel ve kurumsal yatırımcılarla doğrudan iletişime geçti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, yatırımcılardan kazançlarını gönüllü olarak iade etmelerinin istendiğini aktardı.

75 KİŞİDEN 40,4 MİLYAR TL TAHSİL EDİLDİ

Habere göre bugüne kadar 75 kişinin yaptığı geri ödemeler sonucunda toplam 40,4 milyar TL tahsil edildi.

TMSF'nin bu girişimiyle, daha sonra tasfiye edilen fonlara yatırım yapan yaklaşık 500 bin kişinin zararlarının karşılanması sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

FON SORUŞTURMASINDA 136 KİŞİ TUTUKLANDI

Fon krizine ilişkin genişleyen cezai soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 136 kişi tutuklandı.

TMSF'nin yüksek kazanç elde eden yatırımcılardan gönüllü geri ödeme talep etmesi, tasfiye edilen fonların yatırımcılarına yönelik zarar karşılama çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülüyor.