Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Milyonlarca vatandaşın gözünü çevirdiği toplantının en önemli gündem maddelerinden birini 17 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı düzenlemesi oluşturacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışmalar da masaya yatırılacak.

23 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantıda emekli maaşlarına yönelik düzenlemelerin yanı sıra kamuoyunun gündemindeki fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci ve ABD-İran arasındaki gerilim ele alınacak.

17 MİLYON EMEKLİ İÇİN REFAH PAYI DÜZENLEMESİ MASADA

Kabine toplantısının ekonomi başlıkları arasında emekli maaşlarına yönelik çalışmalar öne çıkıyor. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında emeklilere refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesi seçenekleri değerlendirilecek.

Düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada emeklilere yönelik iyileştirmenin yeni yıla girilmeden hayata geçirileceğini belirtmişti.

Henüz refah payının oranına veya en düşük emekli aylığının ulaşacağı tutara ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

NTV'nin aktardığına göre, Kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık fon soruşturması olacak.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma kapsamında gelinen son durumun hem adli hem de idari boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

Toplantıda yürütülen incelemeler ve soruşturma sürecindeki gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye süreci de gündeme gelecek.

Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik süreçte gelinen aşama değerlendirilecek. Bu kapsamda güvenlik birimlerinden gelen istihbarat raporları ve sahadaki son gelişmeler masaya yatırılacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI GÜNDEMDE

Kabinenin dış politika gündeminde ise Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler öne çıkacak.

ABD ile İran arasındaki gerilimin son durumu değerlendirilirken Ankara'nın diplomatik çözüm arayışlarına ilişkin yaklaşımı ele alınacak.

Türkiye, iki ülke arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesini ve küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin korunmasını istiyor.

Toplantıda İsrail'in Suriye ve Gazze'ye yönelik saldırıları ile Arap Yarımadası'ndaki son gelişmeler de görüşülecek.

COP31 İKLİM ZİRVESİ'NİN SONUÇLARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Kabinede ele alınması beklenen diğer başlık ise Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi olacak.

Zirvenin sonuçları ve alınan kararların Türkiye açısından yansımalarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ele alınan konulara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.