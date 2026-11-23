Gimat Mağazacılık (GMTAS), Ankara Keçiören'de 3.500 metrekarelik yeni mağaza açma kararı aldı. Mağazanın 2027'nin ilk çeyreğinde açılması planlanıyor.
Gimat Mağazacılık (GMTAS), büyüme stratejisi kapsamında Ankara'da yeni mağaza açma kararı aldı. Keçiören ilçesinde yaklaşık 3.500 metrekarelik satış alanına sahip olacak mağaza için kira sözleşmesi imzalandı. Yeni şubenin 2027 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.
GMTAS ANKARA'DA YENİ MAĞAZA AÇACAK
Gimat Mağazacılık, 23 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında şirketin mevcut faaliyetlerini genişletmek ve daha fazla tüketiciye ulaşmak amacıyla yeni mağaza açılmasına karar verdi.
Şirketin açıklamasına göre yeni mağaza, Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde, 673. Cadde No:13 A-B Blok adresinde faaliyet gösterecek.
Yaklaşık 3.500 metrekare satış alanına sahip olması planlanan mağazaya ilişkin kira sözleşmesi imzalandı.
YENİ MAĞAZA 2027'NİN İLK ÇEYREĞİNDE AÇILACAK
KAP açıklamasında, yeni mağazanın 2027 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılmasının planlandığı belirtildi.
Şirket, gerekli yasal işlemlerin başlatılmasının ardından mağazada tadilat ve dekorasyon çalışmalarını gerçekleştirecek.
Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte yeni şube, Keçiören başta olmak üzere Ankara'daki tüketicilere hizmet verecek.
GİMAT MAĞAZACILIK BÜYÜKŞEHİRLERDE BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR
Gimat Mağazacılık, uzun vadeli büyüme stratejisine ilişkin hedeflerini de paylaştı.
Şirket, kurulduğu günden bu yana mağaza verimliliğine odaklanan dengeli bir büyüme politikası izlediğini belirtti.
Bu kapsamda ilk aşamada Ankara'daki mağaza sayısının artırılması, ardından nüfus yoğunluğu yüksek diğer büyükşehirlerde şubeleşmeye gidilmesi hedefleniyor.
Keçiören'de açılması planlanan yeni mağaza da şirketin Ankara merkezli büyüme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.