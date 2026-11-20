Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre bir kamu kurumu ile toplam KDV dahil 69 milyon 135 bin TL bedelli yeni bir hizmet alımı sözleşmesi imzalandı.

"Bireysel Siber Güvenlik Hizmeti Alımı İşi" başlığıyla hayata geçirilen proje kapsamında ARD Grup Bilişim, ilgili kamu kurumunda görev yapan personelin kullanımına yönelik bireysel siber güvenlik çözümleri ve hizmetleri sunacak.

Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte kamu kurumlarında uç nokta ve personel bazlı veri güvenliğinin kritik önem kazandığı dönemde imzalanan bu anlaşmanın, şirketin cirosu ve kamu projelerindeki pazar payına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

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