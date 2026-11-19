Marmara Holding (MARMR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı 19 Kasım 2026 tarihli açıklamada, Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (PKB) sahip olduğu yüzde 50 oranındaki payların Kansai Paint Co., Ltd.'ye satışına ilişkin ayrılma hakkı kullanım sonuçlarını paylaştı.

Şirket, 5 Kasım'da başlayan ve 18 Kasım'da sona eren ayrılma hakkı süreci kapsamındaki ödemelerin 19 Kasım 2026 itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

213,3 MİLYON TL'LİK AYRILMA HAKKI KULLANILDI

Ayrılma hakkı işlemlerine aracılık eden Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'den alınan bilgilere göre, kullanım süresi içerisinde toplam 82.041.896,88 TL nominal değerli pay için ayrılma hakkı kullanıldı.

1 TL nominal değerli pay başına 2,60 TL olarak belirlenen ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden yatırımcılara toplam 213.308.931,88 TL ödeme gerçekleştirildi.

ŞİRKET SERMAYESİNİN YÜZDE 2,72'SİNE KARŞILIK GELİYOR

Ayrılma hakkı kullanımı sonucunda Marmara Holding tarafından devralınan payların, şirketin 3.016.276.170 TL tutarındaki ödenmiş sermayesine oranı yüzde 2,72 olarak açıklandı.

Polisan Kansai Boya'daki yüzde 50 oranındaki payların Kansai Paint Co., Ltd.'ye satışı, 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştı.

Söz konusu işlem kapsamında yatırımcılara tanınan ayrılma hakkının kullanılması ve buna ilişkin ödemelerin tamamlanmasıyla süreçteki bu aşama sona erdi.

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