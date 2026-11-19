Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 19 Kasım 2026 Perşembe günü 3 hisseye yönelik tedbir kararı açıklandı.

Alınan karar doğrultusunda Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN), Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve Koleksiyon Mobilya (KLSYN) payları, yaklaşık bir ay boyunca açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

3 HİSSEDE TEDBİR 20 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Tedbir kararları yarın seans başından itibaren yürürlüğe girecek ve 18 Aralık 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.

Tedbir uygulanacak hisseler şöyle:

Hisse kodu Şirket Tedbir türü BIGEN Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. Açığa satış ve kredili işlem yasağı DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş. Açığa satış ve kredili işlem yasağı KLSYN Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. Açığa satış ve kredili işlem yasağı

KREDİLİ İŞLEM YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

VBTS kapsamında getirilen tedbirlerle söz konusu paylarda belirlenen süre boyunca kredili işlem ve açığa satış yapılması engelleniyor.

Karar, hisselerin normal alım satım işlemlerini durdurmuyor. Yatırımcılar ilgili paylarda mevcut piyasa kuralları çerçevesinde işlem yapmaya devam edebiliyor.