Borsa İstanbul'da bugün 25 şirket toplam 7,92 milyon lot pay geri aldı. GARAN, CITAS ve EFOR öne çıktı. İşte 19 Kasım 2026 geri alım listesi.
Borsa İstanbul'da işlem gören 25 şirket, 19 Kasım 2026 tarihinde pay geri alımı gerçekleştirdi. Şirketler tarafından toplam 7 milyon 920 bin 492 lot pay geri alınırken en yüksek geri alım miktarı Türkiye Garanti Bankası (GARAN), Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) ve Efor Yatırım'da (EFOR) kaydedildi.
25 ŞİRKETTEN 7,8 MİLYON LOTLUK GERİ ALIM
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanan verilere göre 25 şirket, toplam 7.920.492 lotluk geri alım gerçekleştirdi.
Günün en yüksek pay geri alımını 1.893.000 lot ile Türkiye Garanti Bankası (GARAN) yaptı. Bankayı 1.195.922 lot ile Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) ve 1.041.904 lot ile Efor Yatırım (EFOR) takip etti.
Tureks Turizm (TUREX) 627.976 lot, Global Yatırım Holding (GLYHO) ise 450.000 lot pay geri alımı gerçekleştirdi.
BUGÜN GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
19 Kasım 2026 tarihinde pay geri alımı gerçekleştiren şirketler ve geri alınan pay miktarları şöyle;
|Şirket (Hisse kodu)
|Geri alınan hisse adedi (lot)
|Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM)
|100.000
|Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM)
|147.737
|Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR)
|1.041.904
|Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO)
|17.000
|Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS)
|1.195.922
|Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
|1.893.000
|Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)
|56.922
|Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM)
|111.265
|Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|150.000
|Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
|30.000
|Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO)
|450.000
|Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES)
|118.201
|Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)
|300.000
|Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO)
|82.000
|İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)
|250.000
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)
|343.977
|GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)
|8.320
|Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI)
|50.060
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX)
|627.976
|Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER)
|10.478
|Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)
|194.124
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)
|139.753
|Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)
|100.000
|Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN)
|441.853
|Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV)
|60.000
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