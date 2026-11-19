Borsa İstanbul'da işlem gören 25 şirket, 19 Kasım 2026 tarihinde pay geri alımı gerçekleştirdi. Şirketler tarafından toplam 7 milyon 920 bin 492 lot pay geri alınırken en yüksek geri alım miktarı Türkiye Garanti Bankası (GARAN), Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) ve Efor Yatırım'da (EFOR) kaydedildi.

25 ŞİRKETTEN 7,8 MİLYON LOTLUK GERİ ALIM

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanan verilere göre 25 şirket, toplam 7.920.492 lotluk geri alım gerçekleştirdi.

Günün en yüksek pay geri alımını 1.893.000 lot ile Türkiye Garanti Bankası (GARAN) yaptı. Bankayı 1.195.922 lot ile Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) ve 1.041.904 lot ile Efor Yatırım (EFOR) takip etti.

Tureks Turizm (TUREX) 627.976 lot, Global Yatırım Holding (GLYHO) ise 450.000 lot pay geri alımı gerçekleştirdi.

BUGÜN GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

19 Kasım 2026 tarihinde pay geri alımı gerçekleştiren şirketler ve geri alınan pay miktarları şöyle;

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adedi (lot) Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM) 100.000 Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) 147.737 Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR) 1.041.904 Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 17.000 Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) 1.195.922 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) 1.893.000 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) 56.922 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 111.265 Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 150.000 Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 30.000 Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) 450.000 Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) 118.201 Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) 300.000 Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) 82.000 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) 250.000 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) 343.977 GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 8.320 Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) 50.060 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 627.976 Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) 10.478 Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) 194.124 PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) 139.753 Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) 100.000 Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) 441.853 Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) 60.000

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.