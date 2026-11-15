Borsa İstanbul'da 9-13 Kasım 2026 haftasında şirketlerin pay geri alım işlemleri devam etti. Haftalık verilerin derlenmesiyle 72 farklı şirkete ait 180 işlem kaydı tespit edildi. Geri alınan veya geri alım kapsamında devralınan pay miktarında Savur GYO (SVGYO), Türkiye Sigorta (TURSG), LDR Turizm (LIDER) ve Tukaş (TUKAS) öne çıktı. İşte geçen hafta pay geri alımı yapan şirketler ve haftalık işlem miktarları.

EN YÜKSEK GERİ ALIM MİKTARI SAVUR GYO'DA

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO), 12 Kasım'da tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının portföyünde bulunan 132 milyon 499 bin 703 adet payı, pay başına 2,37 TL fiyatla toplam 314 milyon 24 bin 296 TL bedelle satın aldı.

Bu işlemle şirketin geri alım programı kapsamında satın aldığı toplam pay miktarı 147 milyon 848 bin 267 adede, geri alım programının toplam büyüklüğü ise 349,76 milyon TL'ye ulaştı.

Şirket, söz konusu işlemin ardından pay geri alım programını sonlandırdı.

TÜRKİYE SİGORTA 100,6 MİLYON PAY GERİ ALDI

Türkiye Sigorta (TURSG), 9 Kasım tarihinde pay başına 3,46 TL fiyatla toplam 100 milyon 649 bin 33 TL nominal değerli payın geri alındığını açıkladı.

Söz konusu payların şirket sermayesine oranı yüzde 0,50325 olarak kaydedildi.

FON TASFİYELERİ GERİ ALIMLARDA ÖNE ÇIKTI

Hafta içerisinde tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına yönelik işlemler de dikkat çekti.

LDR Turizm (LIDER), Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon'un tasfiye sürecinde, tasfiye alacağı karşılığında 26 milyon 700 bin 138,37 adet payın şirketin yatırım hesabına ayni olarak aktarıldığını duyurdu.

Şirket, 9 Kasım'da gerçekleştirdiği 350 bin adetlik geri alımla birlikte haftalık toplamda 27 milyon 50 bin 138,37 adet paylık işlem kaydetti.

Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) ise tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan 13 milyon 857 bin 770 adet payı, pay başına 81,85 TL fiyatla borsa dışında satın aldı. İşlemin toplam büyüklüğü yaklaşık 1,13 milyar TL oldu.

TUKAŞ ÜÇ İŞLEM GÜNÜNDE YAKLAŞIK 27 MİLYON PAY GERİ ALDI

Tukaş Gıda (TUKAS), geçen hafta üç farklı işlem gününde pay geri alımı gerçekleştirdi.

Şirket, 9 Kasım'da 6 milyon 285 bin 804 adet, 11 Kasım'da 5 milyon 700 bin adet ve 13 Kasım'da 15 milyon adet pay geri aldı.

Böylece Tukaş'ın haftalık toplam geri alım miktarı 26 milyon 985 bin 804 adede ulaştı.

GÜN GÜN GERİ ALIM İŞLEMLERİ

9-13 Kasım haftasında geri alım kayıtlarının günlük dağılımı şöyle gerçekleşti:

Tarih İşlem kaydı Toplam pay miktarı 9 Kasım Pazartesi 31 115.847.691 10 Kasım Salı 43 28.392.509 11 Kasım Çarşamba 49 32.365.208 12 Kasım Perşembe 27 198.571.930,37 13 Kasım Cuma 30 21.483.672 Toplam 180 396.661.010,37

Haftanın en yüksek toplam pay miktarı 12 Kasım Perşembe günü kaydedildi. Bu tarihte 198,57 milyon nominal paylık işlem ve devir gerçekleşti.

İşlem kaydı sayısının en yüksek olduğu gün ise 49 kayıtla 11 Kasım Çarşamba oldu.

9-13 KASIM HAFTASINDA GERİ ALIM YAPAN 72 ŞİRKET

Aşağıdaki tabloda, haftanın beş işlem gününde açıklanan miktarlar şirket bazında birleştirildi. Birden fazla gün işlem yapan şirketlerin haftalık toplamları hesaplandı.