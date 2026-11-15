HSBC, 9-13 Kasım 2026 haftasında Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerde 925 milyon 975 bin 621 TL net alım yaptı. Kurumun en fazla net alım gerçekleştirdiği hisseler arasında Tüpraş (TUPRS) ve Koç Holding (KCHOL) öne çıkarken, en yüksek net satış Garanti BBVA (GARAN) ve Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde kaydedildi. İşte HSBC'nin geçen hafta en çok aldığı ve sattığı hisseler ile işlem maliyetleri.

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net alış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) TUPRS 505.794.306,50 15,91 376,495 KCHOL 446.699.078,80 14,05 208,301 VAKBN 242.242.977,76 7,62 34,273 TRALT 237.839.612,66 7,48 38,983 ASELS 232.112.629,75 7,30 334,526

HSBC'nin net alışlarında 505,8 milyon TL ile Tüpraş ilk sırada yer aldı. Koç Holding 446,7 milyon TL ile ikinci sırada bulunurken, VakıfBank, Türk Altın İşletmeleri ve Aselsan diğer öne çıkan hisseler oldu.

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) GARAN 476.528.734,00 21,15 153,056 ASTOR 466.430.449,70 20,71 159,401 EREGL 179.164.109,50 7,95 32,050 GUBRF 172.680.577,00 7,67 285,614 SOKM 111.749.007,56 4,96 46,274

HSBC'nin net satışlarında ise 476,5 milyon TL ile Garanti BBVA ilk sırada yer aldı. Astor Enerji'de 466,4 milyon TL, Ereğli Demir Çelik'te 179,2 milyon TL, Gübre Fabrikaları'nda 172,7 milyon TL ve Şok Marketler'de 111,7 milyon TL net satış gerçekleşti.

Veriler, HSBC üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin net dağılımını gösteriyor. Bu nedenle söz konusu hareketler doğrudan kurumun kendi portföyüne yaptığı yatırımlar olarak değerlendirilmemeli.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.