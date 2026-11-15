Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'ni değerlendiren Yılmaz, organizasyona 196 ülkeden yaklaşık 100 bin katılımcının geldiğini, alanı ziyaret edenlerin sayısının ise 1 milyona ulaştığını belirtti.

Yılmaz, zirvenin önemine ilişkin, "Son yıllarda çevre konularına olan siyasi destek küresel düzeyde azaldı. Savaşlar, ticaret savaşları, birçok farklı gündem iklim gündemini gölgeledi. Şimdi bu COP31 ile birlikte tekrar insanlığın ortak problemlerine çok daha güçlü bir vurgu yapmış oluyoruz." dedi.

SON TAKSİT ÖDEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yılmaz, cuma günü itibarıyla 119 fonda toplam 161 milyar liralık ödeme yapıldığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Toplam 444 bin 987 tekil yatırımcıya ödeme yapıldı.

371 bin 21 yatırımcı, net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamını aldı.

119 fonda 144,7 milyar lira nakdi, 16,2 milyar lira ayni ödeme gerçekleştirildi.

Ara ödeme sürecinde 84 bin 737 yatırımcı kaldı.

Olağan tasfiye kapsamındaki 97 fondan 94'ünde ödemeler tamamlandı.

Yılmaz, ara ödemelerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bir taraftan TMSF'deki çalışmalar, geri kazanım elde edeceğimiz kazanımlar, diğer birtakım fonlarda kalmış belli varlıklar, likide çevrilebilir kaynaklar. Bütün bunları önümüzdeki 1-2 hafta içinde tamamlayıp, son taksit ödememizi yapıp ara ödemeleri bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

SPK'DAN MANİPÜLASYONLARA YÖNELİK YENİ ADIM

Soruşturmanın adli boyutuna da değinen Yılmaz, 466 şüphelinin bulunduğunu, 123 kişinin tutuklandığını, 279 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Yılmaz, 124 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarının dondurulduğunu, 285 el koyma işleminin gerçekleştirildiğini aktardı.

SPK'nın incelemelerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, ay sonuna kadar manipülasyon tespit edilen hisselere ilişkin suç duyurularında bulunulacağını söyledi.

Sermaye piyasalarındaki yaptırımları artıracak yeni bir kanun hazırlığı üzerinde çalışıldığını belirten Yılmaz, "Sermaye piyasaları konusunda yanlış yapanlara, hukuk dışına çıkanlara dönük yaptırımlar daha ağır hale getirilecek. Denetim sistemleri etkinleştirilecek." ifadelerini kullandı.

2027 ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 21

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, küresel savaşların ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirtti.

Merkez Bankasının hesaplamalarına göre savaşların enflasyona etkisinin yaklaşık 7 puan olduğunu aktaran Yılmaz, "Gelecek sene için yüzde 21'i hedefliyoruz. Ondan sonraki sene 13,5, daha sonraki sene de tek hane gibi bir patikada politikalarımızı sürdürüyoruz. Bütüncül bir politika seti ile hareket ediyoruz." dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yılmaz, düzenlemenin yalnızca en düşük emekli aylığını değil, emeklilik sisteminin genelini kapsadığını ifade etti.

Prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi faktörlerin değerlendirildiğini aktaran Yılmaz, "Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim." açıklamasını yaptı.

Asgari ücret görüşmelerinin henüz başlamadığını da belirten Yılmaz, yeni ücretin aralık ayında çalışanların refahı, işletmelerin sürdürülebilirliği ve istihdamın korunması gibi unsurlar dikkate alınarak belirleneceğini söyledi.