Sümer Holding'e ait Ankara, Denizli ve Nevşehir'de bulunan 7 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildi.
Özelleştirme kararına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. İhaleler için son teklif verme tarihi 16 Aralık olarak açıklandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Sümer Holding'e ait üç ildeki toplam 7 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.
Ankara, Denizli ve Nevşehir'de bulunan taşınmazların özelleştirilmesi kapsamında düzenlenecek ihalelerde son teklif verme tarihi 16 Aralık olarak belirlendi.
İHALELER PAZARLIK USULÜYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Özelleştirme ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınması ve görüşmeler yapılması suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.
İhale sürecinin devamında pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma yapılacak ve satış süreci tamamlanacak.