İletişim Başkanlığı, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin güncel ödeme rakamlarını açıkladı. 13 Kasım 2026 itibarıyla 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ayni ve nakdi ödeme yapıldı. Yatırımcıların 333 bin 493'ü net yatırım tutarının tamamını geri aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 10. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre toplantıda, fonların tasfiye süreçlerinde gelinen aşama, sağlanan gelişmeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

119 FONDA 161 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Açıklamada, TBMM'de kabul edilen 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı kararı doğrultusunda olağanüstü tasfiyeye konu fonlarda ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 itibarıyla başladığı hatırlatıldı.

13 Kasım'da gerçekleştirilen ödemelerle birlikte olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldığı bildirildi.

Ödeme yapılan yatırımcıların 333 bin 493'ünün ara ödeme kapsamında net yatırım tutarının tamamını geri aldığı belirtildi.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLER ÖDEME KAPSAMI DIŞINDA

İletişim Başkanlığının açıklamasında, Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başta olmak üzere ilgili kurumların denetimlerinin sürdüğü ifade edildi.

Denetimler sonucunda piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen kişiler hakkında hukuki süreçlerin devam ettiği kaydedildi. Bu kişilerin ara ödeme kapsamı dışında bırakıldığı bildirildi.

ARA ÖDEMELER DEVAM EDECEK

Açıklamada, ara ödemelerin mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Önümüzdeki dönemde tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda yatırımcılara yönelik ara ödemelere devam edileceği ifade edildi.