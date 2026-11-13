Adana'nın Kozan ilçesinde yetiştirilen ve gramı 900 TL'den alıcı bulan safranın hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl yağışların etkisiyle ürün kalitesi ve veriminde artış yaşandığını belirten üretici Ali Gök, geçen yıllarda yaklaşık 600 gram ürün elde ettiği tarlasından bu sezon 900 gram civarında hasat bekliyor. Safranın kilosu 900 bin TL'yi buluyor.

Safran, dünyanın en değerli ve en pahalı baharatları arasında yer alıyor. Mor çiçeklerinin içindeki ince kırmızı tepeciklerin (stigmaların) tek tek elle toplanıp kurutulmasıyla elde edilen safran, zahmetli üretim süreci ve sınırlı miktarda yetiştirilmesi nedeniyle yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.

İHA'da yer alan habere göre safranın hasadı, Kozan'da düzenlenen programla başladı. Üretici Ali Gök'ün bir dönümlük arazisinde gerçekleştirilen hasada Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Enes Bekir Erkek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ve İlçe Müftüsü Mustafa Kaya katıldı.

Hasat öncesinde yapılan bereket duasının ardından safran çiçekleri toplandı. Programa katılan konuklara safranlı pilav ikram edilirken, hasat etkinliği şenlik havasında geçti.

YAĞIŞLAR SAFRAN VERİMİNİ ARTIRDI

Üretici Ali Gök, bu yıl yağışların fazla olmasının safranın kalitesine ve verimine olumlu yansıdığını söyledi. Önceki yıllarda yaklaşık 600 gram ürün elde ettiğini belirten Gök, bu sezon 900 grama ulaşmayı beklediğini ifade etti.

Gök, hasada ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir dönüm yerimiz var ama bu sene ürünümüz çok kaliteli, çok güzel. Önceden 600 gram alıyorsak belki bu yıl 900 gram alabiliriz. Yağışların fazla olması bizi çok sevindirdi. Gramı 900 TL'den alıcı buluyor. Şu anda elimizde 650 gram civarında ürün var. Pazarlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adana İl Tarım, Kozan Belediyesi ve Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumdan destek görüyoruz."

KOZAN'DA TARIMSAL ÜRETİM ÇEŞİTLENİYOR

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Enes Bekir Erkek de ilçenin tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekerek safran yetiştiriciliğinin önemini vurguladı.

Erkek, "Çukurova'mızın en bereketli yerlerinden olan ilçemizde böyle kıymetli bir hazinenin yetişmesi bizim için çok değerli. Narenciyede ilk beşte, arıcılık ve bal üretiminde ilk üçte olduğumuz gibi safranın da ilçemizde yetişmesi çok önemli. Kozan Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü olarak kendisine gerekli desteği veriyoruz" dedi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş da üreticiden bilgi alarak safran üretim alanında incelemelerde bulundu. Program, bereket duasının ardından yapılan hasat ve safranlı pilav ikramıyla sona erdi.

Safran, dünyanın en değerli ve en pahalı baharatları arasında yer alıyor. Mor çiçeklerinin içindeki ince kırmızı tepeciklerin (stigmaların) tek tek elle toplanıp kurutulmasıyla elde edilen safran, zahmetli üretim süreci ve sınırlı miktarda yetiştirilmesi nedeniyle yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.