12 Kasım Perşembe günü itibarıyla sonuçlanan bu dev satın almayla birlikte JD.com, Avrupa genelinde 1.000’i aşkın fiziksel mağazaya erişim sağlayarak kıta pazarındaki varlığını güçlendirdi.

HİSSELERİN YÜZDE 85,2’Sİ İKİ ORTAĞIN KONTROLÜNDE

JD.com’un hisse başına 4,60 euro fiyat üzerinden gerçekleştirdiği gönüllü halka açık satın alma teklifi sonucunda Çinli şirket, Ceconomy sermayesinin ve oy haklarının yüzde 59,8’ini doğrudan devraldı.

Mevcut ortak Convergenta’nın elinde bulundurduğu yüzde 25,3’lük payla birlikte iki stratejik yatırımcının Alman perakendecideki toplam hisse oranı yüzde 85,2 seviyesine ulaştı.

İşlemin tamamlanmasıyla Ceconomy, JD.com’un bağlı ortaklığı statüsüne geçerken, Alman grubun finansal sonuçları da 12 Kasım tarihi itibarıyla Çinli e-ticaret devinin konsolide bilançolarına dahil edilmeye başlandı.

TÜRKİYE’DE 102 MAĞAZASI BULUNAN DEV AĞ EL DEĞİŞTİRDİ

İç pazardaki yoğun rekabetin ötesine geçerek küresel ölçekte büyümeyi hedefleyen JD.com, kendi gelişmiş lojistik ve teknoloji altyapısını Ceconomy’nin köklü mağaza ağı ve müşteri sadakatiyle birleştirmeyi amaçlıyor. Dev satın almanın öne çıkan operasyonel verileri ise şöyle:

• Avrupa Çapında Erişim: 11 Avrupa ülkesinde 1.000’den fazla tüketici elektroniği mağazası ve 50 bini aşkın çalışan.

• Türkiye Operasyonları: MediaMarkt’ın Türkiye genelinde 32 farklı şehirde toplam 102 mağazası ve 3 bin 500 çalışanı bulunuyor.

• Devasa Müşteri Tabanı: 2025 yılında 2,2 milyar müşteri etkileşimi kaydeden grubun sadakat programlarına kayıtlı üye sayısı 53 milyonu aşmış durumda.

İSTİHDAM VE MEVCUT YAPI KORUNACAK

Anlaşma şartları uyarınca Ceconomy, Avrupa pazarında bağımsız bir işletme olarak faaliyetlerini sürdürecek ve mevcut yerel teknoloji altyapısını kullanmaya devam edecek.

JD.com yönetimi, satın alma sonrasında çalışan sayısında, mevcut istihdam sözleşmelerinde ya da mağaza ve iş yerlerinin konumlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini taahhüt etti.