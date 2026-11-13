Türk CEO Tufan Erginbilgiç'in yönettiği İngiliz mühendislik devi Rolls-Royce, güçlü sipariş büyümesinin ardından 1,5 milyar sterlinlik hisse geri alım programını erkene çekti. Şirket, 2026 yılı kâr ve nakit akışı beklentilerini korurken yapay zekâ veri merkezlerinden gelen talep de büyümesini destekledi. Rolls-Royce, 2028 hedeflerini ise şubat ayında yeniden değerlendirecek.

İngiliz uçak motoru ve güç sistemleri üreticisi Rolls-Royce, 12 Kasım'da yaptığı açıklamayla hisse geri alım programını hızlandırdığını duyurdu. Şirket, 1,5 milyar sterlinlik yeni geri alım dönemini 12 Kasım itibarıyla başlatırken programın 23 Şubat 2027'ye kadar tamamlanmasını planlıyor.

Geri alım işlemleri şirket adına UBS tarafından yürütülecek. Satın alınan hisselerin iptal edilmesi öngörülüyor.

1,5 MİLYAR STERLİNLİK GERİ ALIM MEVCUT PLANA DAHİL

Rolls-Royce'un açıkladığı 1,5 milyar sterlinlik geri alım, mevcut programa eklenen bağımsız bir bütçe niteliği taşımıyor. Söz konusu işlem, 2026-2028 dönemini kapsayan toplam 7-9 milyar sterlinlik hisse geri alım programının öne çekilen bölümünü oluşturuyor.

Şirket, 2026 yılı için daha önce açıkladığı 2,5 milyar sterlinlik geri alımın yaklaşık 2,4 milyar sterlinlik kısmını da tamamladı.

2026 KÂR BEKLENTİSİ KORUNDU

Rolls-Royce, 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Şirket, yıl genelinde 4,7 milyar ile 4,9 milyar sterlin arasında düzeltilmiş faaliyet kârı elde etmeyi bekliyor.

Serbest nakit akışı tahmini de 3,8 milyar ile 4 milyar sterlin aralığında korundu.

Açıklamanın ardından Rolls-Royce hisseleri, 12 Kasım Perşembe günü Londra Borsası'nda yaklaşık yüzde 2 yükselerek 13,70 sterlinden kapandı.

YAPAY ZEKÂ VERİ MERKEZLERİNDEN GELEN TALEP BÜYÜYOR

Rolls-Royce'un büyümesinde öne çıkan alanlardan biri, veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılayan jeneratör ve motor sistemleri oldu.

Şirketin Power Systems bölümünde yılın ilk dokuz ayında alınan siparişlerin değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 arttı. Bölümün sipariş birikimi eylül sonunda 8,6 milyar sterline ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Bu tutar haziran sonunda 8 milyar sterlin düzeyindeydi.

Özellikle yapay zekâ veri merkezlerinin kesintisiz elektrik ihtiyacına yönelik gaz motoru siparişleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık üç katına çıktı.

Rolls-Royce ayrıca büyük ölçekli bir bulut altyapısı işletmecisiyle çok yıllı jeneratör tedarik anlaşması üzerinde çalışıyor. 2031 yılına kadar uzanması öngörülen çerçeve anlaşma henüz kesinleşmedi.

SİVİL HAVACILIKTA SİPARİŞ BİRİKİMİ 2 BİN 500 MOTORA ULAŞTI

Şirketin sivil havacılık faaliyetlerinde de güçlü talep devam ediyor. Büyük uçak motorlarına yönelik sipariş birikimi yaklaşık 2 bin 500 motora yükseldi.

Yılın ikinci yarısında Avolon için 70, Cathay Group için 22 Trent 7000 motoru siparişleri öne çıktı. Air China ve Philippine Airlines da farklı Trent motor modelleri için sipariş tercihinde bulundu.

Rolls-Royce'un büyük motorlarının toplam uçuş süresi, 2026'nın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı. Uçuş süreleri, salgın öncesindeki 2019 seviyesinin yüzde 114'üne ulaştı.

Uçak motorlarının daha uzun süre kullanılması, şirketin bakım ve servis sözleşmelerinden elde ettiği gelirleri de destekliyor.

2028 HEDEFLERİ ŞUBATTA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Rolls-Royce, 2028 yılı için daha önce 4,9 milyar ile 5,2 milyar sterlin arasında düzeltilmiş faaliyet kârı hedefi açıklamıştı. Şirketin orta vadeli serbest nakit akışı hedefi ise 5 milyar ile 5,3 milyar sterlin arasında bulunuyor.

Tufan Erginbilgiç yönetimindeki şirket, güçlü finansal ve operasyonel performansın ardından orta vadeli hedeflerini 25 Şubat 2027'de açıklanacak yıllık sonuçlarla birlikte yeniden değerlendirecek.

Bu değerlendirme, 2028 hedeflerinin yukarı yönlü güncellenebileceği beklentisini gündeme getirdi. Ancak Rolls-Royce henüz söz konusu hedeflerde resmî bir artış açıklamadı.

Şirketin önümüzdeki dönemdeki performansında uçak motoru bakım gelirleri, savunma siparişleri ve yapay zekâ veri merkezlerine yönelik enerji sistemlerinin büyüme hızı belirleyici olacak.