Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında 2,7 milyar dolar cari fazla verildiğini, yıllıklandırılmış cari açığın ise 39,2 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 2,2 seviyelerinde gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

Eylül ayında cari işlemler dengesinin fazla verdiğini belirten Şimşek, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 410 milyar doları aştığını kaydetti.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eylülde cari fazla 2,7 milyar dolar olurken yıllıklandırılmış cari açık 39,2 milyar dolara geriledi. Mal ihracatındaki olumlu seyir ve turizmin katkısıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımız 410 milyar doları aştı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığımızda belirgin bir artışa yol açmıştı. Yakın tarihin en büyük enerji arz şoklarından birinin yaşandığı son dönemde cari açığın milli gelire oranının yatay seyretmesi, ekonomimizin artan dayanıklılığının önemli bir göstergesidir.

2025 yılında yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen sınırlı artışla OVP tahminimizin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz."

Eylülde cari fazla 2,7 milyar dolar olurken yıllıklandırılmış cari açık 39,2 milyar dolara geriledi. Mal ihracatındaki olumlu seyir ve turizmin katkısıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımız 410 milyar doları aştı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığımızda belirgin bir artışa yol açmıştı. Yakın tarihin en büyük enerji arz şoklarından birinin yaşandığı son dönemde cari açığın milli gelire oranının yatay seyretmesi, ekonomimizin artan dayanıklılığının önemli bir göstergesidir. 2025 yılında yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen sınırlı artışla OVP tahminimizin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Bu başarı bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın somut bir sonucudur. Ürün ve pazar çeşitliliğini artıran, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi destekleyen, yeşil ve dijital dönüşüme uyumu hızlandıran ve hizmet ihracatımızı çeşitlendiren politikalarımızla ihracatımızın niteliğini ve rekabet gücünü artırmayı sürdüreceğiz. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 13, 2026

ŞİMŞEK: BU BAŞARI BİR TESADÜF DEĞİLDİR

Cari dengedeki gelişmelerin uygulanan ekonomi politikalarının sonucu olduğunu vurgulayan Şimşek, makro finansal istikrarı önceleyen politikaların etkisine dikkat çekti.

Şimşek, açıklamasında, "Bu başarı bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın somut bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

İHRACATTA REKABET GÜCÜ ARTIRILACAK

İhracatın niteliğini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik politikaların sürdürüleceğini belirten Şimşek, ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılmasının, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimin desteklenmesinin önemine işaret etti.

Bakan Şimşek, yeşil ve dijital dönüşüme uyumun hızlandırılması ve hizmet ihracatının çeşitlendirilmesine yönelik politikaların da devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ürün ve pazar çeşitliliğini artıran, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi destekleyen, yeşil ve dijital dönüşüme uyumu hızlandıran ve hizmet ihracatımızı çeşitlendiren politikalarımızla ihracatımızın niteliğini ve rekabet gücünü artırmayı sürdüreceğiz."