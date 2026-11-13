Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dünkü yüzde 1,24’lük yükselişin (11.811,19 puan kapanışı) ardından 13 Kasım Cuma gününe yüzde 0,05’lik sınırlı bir gerilemeyle 11.805,48 puandan başladı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken; sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile ulaştırma oldu.

BOFA’NIN ALIM LİSTESİNDE SASA İLK SIRADA

Saat 12.38 itibarıyla aracı kurum dağılımı verilerine göre kurumun gün ortasına kadar en yoğun alım yaptığı hisselerin başında SASA Polyester (SASA) yer alırken, ilk beş sıradaki net lot ve maliyet dağılımı şu şekilde şekillendi:

• SASA: 14.715.447 lot net alım (1,595 TL ortalama maliyet / yüzde 14,00 pay)

• CANTE: 6.604.731 lot net alım (1,011 TL ortalama maliyet / yüzde 6,29 pay)

• MARTI: 5.490.115 lot net alım (1,278 TL ortalama maliyet / yüzde 5,22 pay)

• PEKGY: 5.145.799 lot net alım (1,492 TL ortalama maliyet / yüzde 4,90 pay)

• TURSG: 4.286.571 lot net alım (3,276 TL ortalama maliyet / yüzde 4,08 pay)

KTLEV VE INFO’DA SATIŞ BASKISI

Alım tarafındaki iştahına karşın BofA’nın belirli hisselerde kâr realizasyonuna gittiği gözlendi. Son dönemin hareketli hisselerinden Katılımevim (KTLEV) 6,27 milyon lotluk çıkışla satış listesinin ikinci sırasında yer alırken, ilk sırada İnfo Yatırım (INFO) bulundu:

• INFO: -11.754.740 lot net satış (0,901 TL ortalama maliyet / yüzde 14,03 pay)

• KTLEV: -6.277.405 lot net satış (7,508 TL ortalama maliyet / yüzde 7,49 pay)

• DAPGM: -5.703.570 lot net satış (2,888 TL ortalama maliyet / yüzde 6,81 pay)

• ZOREN: -3.742.623 lot net satış (1,577 TL ortalama maliyet / yüzde 4,47 pay)

• ESEN: -3.479.471 lot net satış (2,198 TL ortalama maliyet / yüzde 4,15 pay)

GÖZLER ABD ÜFE VERİSİNDE, TEKNİK SEVİYELER İZLENİYOR

Piyasa analistleri, günün geri kalanında küresel piyasalarda ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) rakamlarının endeksin yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.600 puan seviyeleri destek; 11.900 ve 12.000 puan bandı ise direnç noktaları olarak takip ediliyor.

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