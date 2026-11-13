Tasfiye sürecine alınan Tera Portföy fonlarının portföylerinde yer alan halka açık şirket paylarına yönelik geri alım hamleleri, Borsa İstanbul’da güçlü fiyat hareketlerini beraberinde getirdi.

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ (CITAS), tasfiye kapsamındaki Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fonu (DOH) ve Tera Portföy Hisse Senedi Fonu (THF) bünyesinde bulunan kendi hisselerinin tamamını satın aldı.

Pay başına 81,85 TL fiyattan DOH fonundan 3 milyon 538 bin 38 adet, THF fonundan ise 10 milyon 319 bin 732 adet olmak üzere toplam 13 milyon 857 bin 770 adet pay geri alındı.

Yaklaşık 1 milyar 134 milyon TL büyüklüğündeki bu alımın ardından şirketin elinde bulundurduğu kendi paylarının toplamı 18 milyon 571 bin 628 adede, sermaye içerisindeki pay oranı ise yüzde 10,32 seviyesine ulaştı.

CITAS HİSSELERİNDE TAVAN SERİSİ

Şirketin fonlardaki tüm hisselerini tek kalemde geri alarak piyasada oluşabilecek arz baskısını ortadan kaldırması, Borsa İstanbul’da CITAS paylarına alım getirdi.

Dünkü seansta tavan fiyattan kapanış yapan hisse, 13 Kasım Cuma günkü işlemlere de doğrudan tavan fiyattan başladı.

Saat 11.34 itibarıyla Borsa İstanbul verilerine göre CITAS hissesindeki güncel görünüm şu şekilde şekillendi:

• Güncel / Tavan Fiyat: 99,00 TL (+9,00 TL / %10,00 yükseliş)

• Gün İçi Fiyat Aralığı: Açılış, en yüksek ve en düşük 99,00 TL (tek fiyattan tavan serisi)

• İşlem Hacmi: 38,23 milyon TL

Grafik verilerine bakıldığında, eylül ayında 180 TL seviyelerinin üzerini test ettikten sonra düşüş trendine giren ve kasım ayı başında 80 TL bandına kadar geri çekilen CITAS hisselerinin, geri alım kararının ardından yeniden ivme kazandığı görülüyor.

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