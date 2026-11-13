Kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararları, milyonluk yeni iş anlaşmaları, pay geri alım programları ve borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin gelişmeler bültende öne çıkan başlıklar oldu.

• AEFES – S&P tarafından şirketin BB olan kredi notunun ve Negatif görünümünün korunduğu açıklandı.

• AGHOL – Ayşe Şaziye Güney tarafından 2.000.000 TL nominal değerli payın borsada işlem gören tipe dönüşümü için MKK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• ARCLK – S&P tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun B+’dan B’ye indirildiği ve Negatif görünümünün teyit edildiği açıklandı.

• BETAE – TRDOSMV32719 ISIN kodlu kira sertifikasının 15 milyon TL nominal değerli kısmının vadesinden önce geri alındığı ve ödemenin tamamlandığı açıklandı.

• BETAE – İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörlüğü görevine Hüseyin Şenel’in atandığı açıklandı.

• BEYAZ – Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 17 Aralık’ta yapılmasına karar verildiği açıklandı.

• BORSK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunun A(tr), görünümünün Durağan olarak belirlendiği açıklandı.

• BRISA – Jacques Johannes Fourie’nin istifası sonrasında YK Üyeliğine Jose Enrique Gonzalez Sanchez’in atanmasına karar verildiği açıklandı.

• CCOLA – S&P tarafından şirketin BB+ olan uzun vadeli ihraççı kredi notunun teyit edildiği ve görünümünün Durağan’dan Pozitif’e yükseltildiği açıklandı.

• CELHA – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10 Kasım tarihli cevabında şirket ve şirket yetkilileri hakkında bu aşamada herhangi bir soruşturma kaydı bulunmadığının bildirildiği açıklandı.

• DNYVA – TRSDVYS52713 ve TRSDVYS82710 ISIN kodlu tahvillerin kupon ödemelerinin gerçekleştirilemediği açıklandı. İlgili tahvillerin Gözaltı Pazarı’na alınmasına, işlem sıralarının 13 Kasım’da kapalı kalmasına ve 16 Kasım’da açılmasına karar verildiği açıklandı.

• ETILR – Pay başına brüt 0,0179792 TL, net 0,0152823 TL temettü için hak kullanım tarihinin 13 Kasım olduğu açıklandı.

• ETILR – Dubai’de kurulu Etiler General Trading’in sermayesinin tamamını temsil eden payların 1.835.000 AED bedelle Fuad Heydar’a satıldığı ve pay devir sözleşmesinin imzalanarak noter tarafından tasdik edildiği açıklandı.

• EYGYO – Ertelenmiş vergi kaleminin gelir tablosundaki sınıflandırmasının düzeltildiği, değişikliğin net dönem karına etkisinin bulunmadığı açıklandı.

• FLAP – Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 17 Aralık’ta yapılmasına karar verildiği açıklandı.

• GESAN – Başkent Elektrik Dağıtım ve Toroslar Elektrik Dağıtım’dan vergiler hariç 26,8 milyon TL + 2,9 milyon dolar tutarında ek sipariş alındığı açıklandı.

• GIPTA – Pay geri alım programının tasfiye kapsamındaki fonlardan borsa dışında pay alımına imkân verecek şekilde revize edildiği, 10.000.000 adet pay ve 350 milyon TL kaynak limitlerinin korunduğu açıklandı.

• GOLDA – Net dağıtılabilir kar bulunmaması nedeniyle 2025 yılına ilişkin kar payı dağıtımı yapılmayacağının Genel Kurulun bilgisine sunulduğu açıklandı.

• HOROZ – Pay geri alım programı başlatılmasına ve azami 4.524.405 adet pay için 150 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı

• IEYHO – Alnus Yatırım tarafından şirkete özel denetçi tayin edilmesi talebiyle açılan davanın kesin olarak reddedildiği açıklandı.

• INVES – yüzde 100 bağlı ortaklığı REM Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın halka arzı için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• ISFIN – 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

• ISMEN – Bir yıl içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 70 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurulması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

• KARCL – Haddehane Modernizasyon Projesi’nin finansmanı için Sinosure sigortası kapsamında DZ Bank ile 12 yıl vadeli 19,8 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• KBORU – Pay başına brüt 0,020818 TL, net 0,0176953 TL nakit temettü ödemesinin gerçekleştirildiği açıklandı.

• LRSHO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunun BBB(tr)’den BB+(tr)’ye indirildiği ve görünümünün Durağan’dan Negatif’e revize edildiği açıklandı.

• MIATK – TCDD 4. Bölge Müdürlüğü demiryolu hatlarının mobil haritalama projesinin iş artışı ve KDV dahil toplam 18,3 milyon TL bedelle tamamlandığı ve kabul işlemlerinin sonuçlandırıldığı açıklandı.

• MNDRS – Pay geri alım programı başlatılmasına ve 11.000.000 adet pay için 110 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• ORGE – Anatolia Antalya ve Anatolia Alanya Hastaneleri Projesi’nin sözleşme büyüklüğünün 591.173 euro + 46,9 milyon TL artışla KDV hariç 1,2 milyon euro + 93,0 milyon TL’ye ulaştığı açıklandı.

• RAYSG – Gerald Klemensich’in istifası sonrasında YK Üyeliğine Hartwig Georg Löger’in seçilmesine karar verildiği açıklandı.

• RNPOL – Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yücel’e ait toplam 78.167.800 TL nominal değerli payın borsa dışında satışı amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması için SPK’ya başvurulduğu açıklandı.

• SARAE – Tasfiye edilen THF ve DOH fonlarının portföylerindeki 12.329.698 adet şirket payının 33,20 TL fiyattan borsa dışında geri alındığı açıklandı.

• TCKRC – Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nün açtığı ihalenin 173,0 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı ve kesinleşme kararının şirkete ulaştığı açıklandı.

• TTKOM – Şirket tarafından ihraç edilen 2029 vadeli Eurobond’un 25 milyon dolar nominal değerli kısmının geri alındığı ve kupon tahakkuku dahil ödenecek toplam tutarın 26,1 milyon dolar olduğu açıklandı.

• USAK – Mevcut konkordato süreci nedeniyle 380 milyon TL nominal değerli finansman bonosunun anapara ve ilgili kupon ödemeleri ile 10 milyon TL nominal değerli finansman bonosunun kupon ödemesinin vadelerinde gerçekleştirilemediği açıklandı.

• VESBE – YK Başkanlığı görevine Vestel Mobilite’yi temsilen Olgun Zorlu’nun atandığı açıklandı.

• VESTL – YK Başkanlığı görevine Vestel Mobilite’yi temsilen Olgun Zorlu’nun atandığı açıklandı.

• VEYAS – Bağlı ortaklıkların kâr dağıtım kararları kapsamında şirket payına düşen toplam net 3,3 milyar TL kâr payının 31 Aralık’a kadar ödenmesine karar verildiği açıklandı.

• ZOREN – YK Başkanlığı görevine ZES Teknik Enerji Tesisleri Bakım ve Yenileme’yi temsilen Selen Zorlu Melik’in atandığı açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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