Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamaya göre 12 Kasım 2026 ödeme tarihli toplam 224 milyon TL nominal büyüklüğündeki iki tahvil ihracında kupon ödemesi yapılamadı.

ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN TAHVİLLERİN DETAYLARI

KAP'a yapılan iki ayrı bildirimde yer alan temerrüt detayları şöyle sıralandı:

• TRSDVYS52713 ISIN Kodlu Tahvil: 16 Mayıs 2024 tarihinde 50.000.000 TL tutarında ihraç edilen tahvilin, 12 Kasım 2026 tarihli 10. kupon ödemesi gerçekleştirilemedi.

• TRSDVYS82710 ISIN Kodlu Tahvil: 14 Ağustos 2025 tarihinde 174.000.000 TL tutarında ihraç edilen tahvilin, 12 Kasım 2026 tarihli 5. kupon ödemesi gerçekleştirilemedi.

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin şirketin kredi notunu temerrüt seviyesine çekmesinin hemen ardından gelen bu bildirimlerle birlikte yatırımcılar şirketin borç yapılandırma ve ödeme planına ilişkin atacağı yeni adımlara odaklandı.

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