Bank of America Corporation, iştirak şirketi Merrill Lynch International aracılığıyla 11 Kasım 2026 tarihinde ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret hisselerinde alım satım işlemleri gerçekleştirdi. İşlemler sonucunda her iki şirketteki dolaylı pay oranı da yükseldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 12 Kasım 2026 tarihinde yapılan bildirimlere göre, Bank of America'nın yüzde 100 kontrolünde bulunan Merrill Lynch International, iki şirkette gerçekleştirdiği işlemlerle net alıcı oldu.

ICU GİRİŞİM'DE NET 9,2 MİLYON LOTLUK ALIM

Merrill Lynch International, 11 Kasım 2026 tarihinde ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) paylarında 1,29-1,31 TL fiyat aralığından toplam 14 milyon 701 bin 449 nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Aynı tarihte 5 milyon 457 bin 29 nominal tutarlı satış yapan şirketin net alımı 9 milyon 244 bin 420 nominal pay oldu.

İşlemlerin ardından Merrill Lynch International aracılığıyla dolaylı olarak sahip olunan payların şirket sermayesindeki oranı yüzde 2,531'den yüzde 5,191'e yükseldi.

RODRİGO TEKSTİL'DE DE PAYINI ARTIRDI

Bank of America'nın iştirak şirketi, Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) paylarında da işlem gerçekleştirdi.

11 Kasım 2026 tarihinde 12,01-12,28 TL fiyat aralığından 21 bin 647 nominal tutarlı alış işlemi yapılırken, 4 bin 251 nominal tutarlı satış gerçekleştirildi. Böylece net 17 bin 396 nominal tutarlı pay alımı yapıldı.

Bu işlemler sonucunda şirketin Rodrigo Tekstil sermayesindeki dolaylı pay oranı yüzde 2,948'den yüzde 3,010'a çıktı.

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