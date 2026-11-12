Şirketin kâr dağıtmamasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi, 12 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kabul edildi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2025 hesap dönemi kârının kullanımına ve dağıtımına ilişkin teklif, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 20'nci maddesi olan "Kârın Tespiti ve Dağıtımı", ilgili mevzuat ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlandı.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'da kabul edildi. Böylece Golda Gıda, 2025 hesap dönemine ilişkin kârından ortaklarına temettü dağıtmama kararı aldı.

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