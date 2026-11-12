Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanındaki kamu şirketlerini küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ ve Eti Maden'in daha güçlü bir yapıya kavuşması için yapısal reformlar planlandığını belirten Bayraktar, halka arz süreçlerine ilişkin takvimin önümüzdeki dönemde netleşeceğini söyledi.

5 KAMU ŞİRKETİ İÇİN 200-210 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31 Zirvesi kapsamında CNBC-e muhabiri Emre Eser'in sorularını yanıtladı. Enerji sektöründeki kamu şirketlerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ ve Eti Maden'in yapısal dönüşümüne yönelik hedefleri anlattı.

Türkiye'nin enerji ithalatının ekonomi üzerindeki en büyük yüklerden biri olduğunu belirten Bayraktar, birincil enerjide yüzde 68 seviyesinde bulunan dışa bağımlılığın yüzde 48'e düşürülmesinin önemine dikkat çekti. Bayraktar, bu hedefin gerçekleştirilmesi halinde son 4-5 yılda cari açıkta oluşan 33 milyar dolarlık ortalamanın sıfıra indirilebileceğini ifade etti.

Söz konusu beş kamu şirketinin yatırım programlarının toplam büyüklüğünün 200-210 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Bayraktar, BOTAŞ'ın depolama yatırımları, gazlaştırma kapasitesinin artırılması ve yeni iletim hatları gibi projelerinin bulunduğunu söyledi.

THY MODELİ ENERJİ ŞİRKETLERİ İÇİN ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Bu yatırımların hayata geçirilmesi için kamu şirketlerinin yeni kabiliyetler kazanması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, Türk Hava Yolları'nın kamu kimliğiyle özel sektör dinamizmini bir araya getirerek küresel ölçekte başarı elde etmesini örnek gösterdi.

Benzer bir modelin enerji ve maden şirketleri için de hedeflendiğini belirten Bayraktar, şirketlerin kendi sektörlerinde küresel ölçekte güçlü oyuncular haline gelmesini istediklerini söyledi.

Bayraktar, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Burada bu konu Türkiye'de çok kolay bir şekilde politize edilebiliyor. 'Bunları yabancılara peşkeş çekiyorlar' deniyor. Hiç öyle bir şey yok. Biz tam tersi bu şirketlere yeni kaslar ve yeni kabiliyetler kazandırıyoruz. Kendi sektörünün birer bayrak taşıyıcısı olmasını istiyoruz."

GABAR'DA 100 BİN VARİL, KARADENİZ'DE 4 KAT ÜRETİM HEDEFİ

Türkiye'nin yalnızca yurt içindeki enerji üretimini artırmasının yeterli olmadığını belirten Bayraktar, yurt dışında da güçlü yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı.

Gabar'daki petrol üretiminin 85 bin varilden 100 bin varilin üzerine çıkarılmasının 2027 yılı hedefleri arasında bulunduğunu açıklayan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin ise önümüzdeki birkaç hafta içerisinde iki katına çıkacağını, 2028 yılında dört katına ulaşacağını bildirdi.

Türkiye'de enerji kaynaklarının aranmasına devam edileceğini belirten Bayraktar, yurt dışındaki yatırımların da artırılması gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, "Türkiye'de ne varsa arayacağız, bulacağız. Ama bizim aynı zamanda dışarıda da Türkiye'de bulduğumuz kadar veya belki daha fazlasını mutlaka bulup ülkemize getirmemiz lazım. Onun için de dışarıda da çok daha güçlü yatırımlar yapabilen milli şampiyonlara ihtiyacımız var." dedi.

HALKA ARZ TAKVİMİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE NETLEŞECEK

Enerji ve maden alanındaki kamu şirketlerine yeni kabiliyetler kazandırmak amacıyla yapısal reformlar planlandığını belirten Bayraktar, atılacak adımların takviminin önümüzdeki dönemde netleşeceğini kaydetti.

Halka arz süreçlerine ilişkin takvimin de ilerleyen dönemde açıklığa kavuşacağını ifade eden Bayraktar, kamu şirketlerinin daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.

Bayraktar, "Kimsenin bir endişesi olmasın, biz bu şirketlerimizi daha güçlü yapmayı hedefliyoruz. Bunlar hepsi bizim için milli şampiyon olma kabiliyeti olacak şirketler." ifadelerini kullandı.