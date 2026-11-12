DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, şirket paylarında gerçekleştirdiği yüklü alımla dikkat çekti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Yılmaz, 2,49 TL fiyattan 42 milyon 984 bin 391 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi.

ŞİRKETTEKİ PAYI YÜZDE 35,78'E ÇIKTI

Gerçekleştirilen alımın ardından Ziya Yılmaz'ın DAP Gayrimenkul Geliştirme sermayesindeki payı yüzde 34,16'dan yüzde 35,78'e yükseldi. Yılmaz'ın oy haklarındaki oranı da yüzde 62,26'dan yüzde 63,19'a çıktı.

Kaynak: KAP

DAPGM HİSSELERİ YÜZDE 9,64 YÜKSELDİ

Patron alımı sonrası DAP Gayrimenkul hisselerinde yukarı yönlü hareket dikkat çekti. DAPGM hisseleri yüzde 9,64'lük yükselişle 2,73 TL seviyesine tırmandı. Hissede günlük fiyat artışı 0,24 TL olarak kaydedildi.

Kaynak: Investing

DAPGM hisseleri haftalık bazda yüzde 19,74 yükselirken, son bir ayda yüzde 14,95, üç ayda yüzde 68,26 ve altı ayda yüzde 73,83 değer kaybetti. Son bir yıllık kayıp ise yüzde 77,04 olarak gerçekleşti.

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