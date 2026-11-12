Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,46 yükselişle 11.835 puana ulaştı. Borsa yükselirken tavan olan hisseler de belli oldu.
Borsa İstanbul'da alıcılı seyir öne çıkıyor. BIST 100 endeksi yazım sırasında yüzde 1,46 yükselişle 11.835 puandan işlem görüyor.
Endeksteki pozitif görünüme karşın hisse bazlı fiyat hareketlerinde ayrışma yaşanıyor. Bazı hisseler tavan seviyesine ulaşırken, bazı şirketlerin paylarında yüzde 10'a yaklaşan kayıplar dikkat çekiyor.
BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Günün en çok yükselen hisseleri arasında Lydia Yeşil Enerji (LYDYE), Özata Denizcilik (OZATD), SA-RA Enerji (SARAE), Savur GYO (SVGYO) ve Vestel Elektronik (VESTL) yer aldı. Beş hisse de yüzde 10 değer kazandı.
Doğuşan Boru (DOGUB), Altınkılıç Gıda (ALKLC), Birleşim Grup Enerji (BIGEN), Pasifik Teknoloji (PATEK) ve Lydia Holding (LYDHO) de yükselişleriyle öne çıktı.
|Hisse
|Fiyat (TL)
|Değişim (%)
|LYDYE
|1.881,00
|+10,00
|OZATD
|81,95
|+10,00
|SARAE
|36,52
|+10,00
|SVGYO
|2,86
|+10,00
|VESTL
|14,08
|+10,00
|DOGUB
|37,88
|+9,99
|ALKLC
|25,78
|+9,98
|BIGEN
|9,04
|+9,98
|PATEK
|8,93
|+9,98
|LYDHO
|20,84
|+9,97
BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
Borsa İstanbul'da en fazla değer kaybeden hisseler arasında Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) ve RAL Yatırım Holding (RALYH) ilk sıralarda yer aldı.
TRHOL ve RALYH hisseleri yüzde 9,96 gerilerken, Şeker Yatırım (SKYMD) yüzde 9,94, Birlik Mensucat (BRMEN) ise yüzde 9,92 değer kaybetti.
Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET), Kontrolmatik Teknoloji (KONTR), Mobiltel İletişim (MOBTL), Batıçim (BTCIM), Sumaş Suni Tahta (SUMAS) ve Martı GYO (MRGYO) da en çok düşen hisseler arasında yer aldı.
|Hisse
|Fiyat (TL)
|Değişim (%)
|TRHOL
|74,55
|-9,96
|RALYH
|4,07
|-9,96
|SKYMD
|11,05
|-9,94
|BRMEN
|6,54
|-9,92
|HRKET
|7,66
|-6,70
|KONTR
|2,03
|-6,45
|MOBTL
|8,64
|-4,21
|BTCIM
|1,92
|-4,00
|SUMAS
|171,00
|-3,88
|MRGYO
|1,13
|-3,42
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