Borsa İstanbul'da alıcılı seyir öne çıkıyor. BIST 100 endeksi yazım sırasında yüzde 1,46 yükselişle 11.835 puandan işlem görüyor.

Endeksteki pozitif görünüme karşın hisse bazlı fiyat hareketlerinde ayrışma yaşanıyor. Bazı hisseler tavan seviyesine ulaşırken, bazı şirketlerin paylarında yüzde 10'a yaklaşan kayıplar dikkat çekiyor.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Günün en çok yükselen hisseleri arasında Lydia Yeşil Enerji (LYDYE), Özata Denizcilik (OZATD), SA-RA Enerji (SARAE), Savur GYO (SVGYO) ve Vestel Elektronik (VESTL) yer aldı. Beş hisse de yüzde 10 değer kazandı.

Doğuşan Boru (DOGUB), Altınkılıç Gıda (ALKLC), Birleşim Grup Enerji (BIGEN), Pasifik Teknoloji (PATEK) ve Lydia Holding (LYDHO) de yükselişleriyle öne çıktı.

Hisse Fiyat (TL) Değişim (%) LYDYE 1.881,00 +10,00 OZATD 81,95 +10,00 SARAE 36,52 +10,00 SVGYO 2,86 +10,00 VESTL 14,08 +10,00 DOGUB 37,88 +9,99 ALKLC 25,78 +9,98 BIGEN 9,04 +9,98 PATEK 8,93 +9,98 LYDHO 20,84 +9,97

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da en fazla değer kaybeden hisseler arasında Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) ve RAL Yatırım Holding (RALYH) ilk sıralarda yer aldı.

TRHOL ve RALYH hisseleri yüzde 9,96 gerilerken, Şeker Yatırım (SKYMD) yüzde 9,94, Birlik Mensucat (BRMEN) ise yüzde 9,92 değer kaybetti.

Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET), Kontrolmatik Teknoloji (KONTR), Mobiltel İletişim (MOBTL), Batıçim (BTCIM), Sumaş Suni Tahta (SUMAS) ve Martı GYO (MRGYO) da en çok düşen hisseler arasında yer aldı.

Hisse Fiyat (TL) Değişim (%) TRHOL 74,55 -9,96 RALYH 4,07 -9,96 SKYMD 11,05 -9,94 BRMEN 6,54 -9,92 HRKET 7,66 -6,70 KONTR 2,03 -6,45 MOBTL 8,64 -4,21 BTCIM 1,92 -4,00 SUMAS 171,00 -3,88 MRGYO 1,13 -3,42

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