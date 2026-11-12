Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) yarın yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak. Hisse başına brüt 0,0179792 TL, net 0,0152823 TL ödeme yapılacak.

13 KASIM 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ

Şirket Hisse kodu Brüt temettü Net temettü Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ETILR 0,0179792 TL 0,0152823 TL

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