Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ (GESAN), EnerjiSA'ya bağlı iki elektrik dağıtım şirketinden ilave sipariş aldığını açıkladı. Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ'tan alınan siparişlerin toplam malzeme bedeli güncel kurla 171,5 milyon TL'ye ulaşırken, işçilik bedeli 26,7 milyon TL olarak bildirildi.

GESAN tarafından 12 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 3 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan reaktif güç kompanzasyon sistemleri sözleşmeleri kapsamında yeni siparişler alındığı belirtildi.

Şirket, EnerjiSA'ya bağlı Başkent Elektrik Dağıtım AŞ ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den ilave sipariş aldı.

GESAN'IN YENİ SİPARİŞLERİNİN TUTARI NE KADAR?

KAP açıklamasına göre Başkent EDAŞ'tan alınan ilave siparişin 7 milyon 577 bin 293,80 TL'lik kısmı işçilik, 816 bin 16,26 dolarlık kısmı ise malzeme tedarikinden oluşuyor.

Toroslar EDAŞ'tan alınan siparişin ise 19 milyon 182 bin 256,50 TL'si işçilik, 2 milyon 65 bin 781,45 doları malzeme tedariki bedeli olarak açıklandı.

Böylece iki dağıtım şirketinden alınan ilave siparişlerin toplamı, vergiler hariç 26 milyon 759 bin 550,30 TL işçilik ve 2 milyon 881 bin 797,71 dolar malzeme bedeline ulaştı.

Malzeme bedelinin güncel dolar/TL kuru üzerinden karşılığının 171 milyon 579 bin 550 TL olduğu bildirildi.

MALZEMELER EUROPOWER TARAFINDAN ÜRETİLECEK

GESAN, ilave siparişler kapsamında tedarik edilecek malzemelerin bağlı ortaklığı Europower Enerji AŞ tarafından üretileceğini duyurdu.

Şirket, yeni siparişlerin ortaklık faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

Böylece GESAN, EnerjiSA bünyesindeki Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile mevcut iş ilişkileri kapsamında ilave sipariş hacmini artırmış oldu.

GESAN hisseleri yazım sırasında yüzde 3,66’lık yükselişle 32,88 TL’den işlem gördü.

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