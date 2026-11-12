Borsa İstanbul'da işlem gören iki şirket, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının portföylerinde bulunan kendi hisselerini geri aldı. 12 Kasım 2026 Perşembe günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SARAE) ile Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS), Tera Portföy'e ait THF ve DOH fonlarında bulunan paylar için işlem gerçekleştirdi. İki şirketin toplam geri alım tutarı 1 milyar 543 milyon 604 bin 448 TL'ye ulaştı.

TASFİYE FONLARINDA 1,54 MİLYAR TL'LİK GERİ ALIM

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarının portföylerinde bulunan hisse senetlerine ilişkin işlemler devam ediyor.

Bu kapsamda Şa-Ra Enerji ve Çitlekçi Mağazacılık, tasfiye işlemleri Türkiye İş Bankası tarafından yürütülen Tera Portföy fonlarında bulunan şirket paylarını geri aldı.

Her iki şirket de işlemlerini 11 Kasım 2026 tarihli Borsa İstanbul kapanış fiyatları üzerinden, borsa dışında virman yoluyla gerçekleştirdi.

Toplam 26.187.468 adet payın geri alındığı işlemlerin büyüklüğü yaklaşık 1,54 milyar TL oldu.

ŞA-RA ENERJİ (SARAE) 409,3 MİLYON TL'LİK PAY GERİ ALDI

Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SARAE), 12 Kasım tarihli ve 49 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında tasfiye fonlarının portföylerinde bulunan şirket paylarını geri aldığını duyurdu.

Şirketin KAP açıklamasına göre Tera Portföy Hisse Senedi Fonu (THF) ve Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fonu (DOH) portföylerinde yer alan toplam 12.329.698 adet SARAE payı geri alındı.

İşlemler, 11 Kasım tarihinde Borsa İstanbul'da oluşan 33,20 TL kapanış fiyatı üzerinden gerçekleştirildi.

SARAE geri alım detayları:

Geri alınan pay: 12.329.698 adet

Pay başına fiyat: 33,20 TL

Toplam işlem tutarı: 409.345.973,60 TL

İşlem tarihi: 12 Kasım 2026

İşlem yöntemi: Borsa dışında virman

İlgili fonlar: THF ve DOH

Şirket, geri alım bedelinin iç kaynaklarından karşılandığını açıkladı.

Ayrıca işlemin şirketin finansal durumu ve ödeme gücü üzerindeki etkilerinin yönetim kurulu tarafından değerlendirildiği bildirildi.

ÇİTLEKÇİ (CITAS) 1,13 MİLYAR TL'LİK PAY GERİ ALDI

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) de tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan şirket hisselerine ilişkin geri alım gerçekleştirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması, fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkilerinin sınırlandırılması ve sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

CITAS hisselerindeki geri alım işlemleri, 11 Kasım 2026 tarihli 81,85 TL kapanış fiyatı üzerinden yapıldı.

Bu kapsamda;

DOH fonundan 3.538.038 adet,

THF fonundan 10.319.732 adet pay geri alındı.

Böylece toplam 13.857.770 adet CITAS payı için yaklaşık 1 milyar 134 milyon 258 bin TL tutarında işlem gerçekleştirildi.

CITAS geri alım detayları:

Geri alınan toplam pay: 13.857.770 adet

DOH fonundan alınan: 3.538.038 adet

THF fonundan alınan: 10.319.732 adet

Pay başına fiyat: 81,85 TL

Hesaplanan toplam tutar: 1.134.258.474,50 TL

İşlem yöntemi: Borsa dışında virman

Şirketin açıklamasında, tasfiye kapsamındaki söz konusu fonların portföylerinde bulunan CITAS paylarının tamamının geri alındığı vurgulandı.

Çitlekçi Mağazacılık (CITAS), geri alım işlemlerine ilişkin yaptığı ek açıklamada, 12 Kasım'da 81,85 TL fiyatla geri alınan 13.857.770 adet payın şirket sermayesinin yüzde 7,69876'sına karşılık geldiğini bildirdi. İşlemin ardından şirketin elinde bulunan toplam CITAS payı 18.571.628 adede yükselirken bu payların sermayeye oranı yüzde 10,3176'ya ulaştı. Böylece şirket, tasfiye kapsamındaki THF ve DOH fonlarının portföylerinde bulunan CITAS hisselerinin tamamını geri almış oldu.

SARAE VE CITAS GERİ ALIM TUTARLARI

Hisse Geri Alınan Pay (Adet) İşlem Fiyatı (TL) Toplam Tutar (TL) SARAE 12.329.698 33,20 409.345.973,60 CITAS 13.857.770 81,85 1.134.258.474,50 TOPLAM 26.187.468 - 1.543.604.448,10

NE ANLAMA GELİYOR?

SPK'nın tasfiye kararları kapsamında bazı yatırım fonlarının portföylerinde bulunan varlıkların nakde çevrilmesine yönelik işlemler yürütülüyor.

Bu süreçte fon portföylerinde yer alan hisse senetleri, ilgili şirketlerin gerçekleştirdiği geri alım işlemlerine konu olabiliyor.

SARAE ve CITAS tarafından gerçekleştirilen işlemler de tasfiye sürecindeki THF ve DOH fonlarında bulunan payların şirketler tarafından devralınmasını kapsıyor.

Her iki şirketin geri alımları borsa dışında virman yöntemiyle gerçekleştirildiği için işlemler doğrudan borsanın normal emir tahtasında oluşan alım emirleri olarak değerlendirilmemeli.

Şirketlerin geri aldığı payların miktarı ve geri alım için kullandığı kaynaklar, bilanço ve pay sahipliği yapıları açısından önem taşıyor.

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