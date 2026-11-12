Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla temaslar sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konferans çerçevesinde düzenlenen "MBD İmza Töreni"ne katılarak Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

4 ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞUYLA 10 ANLAŞMA

Bakan Şimşek, COP31 kapsamında dört uluslararası finans kuruluşuyla toplam 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza atıldığını açıkladı.

Anlaşma yapılan kuruluşlar şöyle:

Asya Kalkınma Bankası

Asya Altyapı Yatırım Bankası

Dünya Bankası

İslam Kalkınma Bankası

Şimşek, imzalanan anlaşmalara ilişkin açıklamasında "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" dedi.