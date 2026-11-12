ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ve jeopolitik tansiyonun düşmesiyle birlikte spot altın ons başına 3.970 dolar seviyesine kadar çekildi.

Piyasa uzmanları, mevcut makroekonomik görünümün değerli metali 3.900 dolar bandına doğru itebileceği uyarısında bulunuyor.

ENFLASYON VERİSİ FED BEKLENTİLERİNİ SERTLEŞTİRDİ

Altındaki düşüşü tetikleyen en temel unsur, salı günü açıklanan ve piyasa tahminlerini aşan ABD ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oldu.

Manşet enflasyonun yüzde 0,3'lük beklentiye karşılık yüzde 0,4, çekirdek enflasyonun ise yüzde 0,2'lik tahmine karşılık yüzde 0,3 artması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin duruşunu koruyacağı beklentilerini güçlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz artışına yüzde 13,2 ihtimal verirken, TD Securities uzmanları piyasanın önümüzdeki ay en az 25 baz puanlık artış ve toplamda yaklaşık 75 baz puanlık ek sıkılaştırmayı fiyatladığına dikkat çekiyor.

Yükselen ABD Hazine tahvil getirileri, artan taşıma maliyetleri ve güçlenen dolar endeksi, faiz getirisi olmayan altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI YETMEYEBİLİR

TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, yayımladığı notta yüksek faiz ve güçlü doların yatırım talebini zayıflatmaya devam edeceğini belirterek, altının ons başına 3.900 dolar seviyesini yeniden test etmesini beklediğini ifade etti.

Raporda, merkez bankalarının ve resmi kurumların bu yıl şimdiye kadar 2025'in aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 675 ton altın aldığına vurgu yapılsa da, bu kurumsal desteğin zayıflayan borsa yatırım fonları (ETF), vadeli işlemler ve durgun mücevher talebini telafi etmekte yetersiz kalabileceği belirtildi. Banka, fiyatların kısa vadede 3.900 - 4.200 dolar bandının alt sınırına yakın seyredeceğini öngörüyor.

JEOPOLİTİK YUMUŞAMA "GÜVENLİ LİMAN" TALEBİNİ AZALTTI

Altındaki değer kaybını derinleştiren bir diğer gelişme ise diplomasi cephesinden geldi. ABD ile İran arasındaki gerilimi sonlandırmaya yönelik diplomatik girişimlerin ivme kazanması, piyasalardaki risk algısını iyileştirerek altının "güvenli liman" cazibesini zayıflattı.

FOREX.com Piyasa Analisti Fawad Razaqzada, jeopolitik belirsizliğin azalmasıyla yatırımcıların savunma amaçlı varlıklardan uzaklaştığını ve altının para politikası kararlarına karşı çok daha kırılgan hale geldiğini vurguladı.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE KRİTİK SEVİYELER

Analist Fawad Razaqzada’ya göre altının teknik görünümünde öne çıkan destek ve direnç noktaları şöyle sıralanıyor:

• Kritik Destek Bölgesi: 3.942 - 4.000 dolar aralığı. Bu bölgenin altındaki kalıcı kapanışlar kısa vadeli yükseliş trendini tamamen geçersiz kılabilir.

• Aşağı Yönlü Hedefler: Satışların derinleşmesi halinde ilk durak son dip seviyesi olan 3.870 dolar. Bu seviyenin kırılması durumunda sırasıyla 3.738 dolar ve 3.476 dolar destekleri gündeme gelebilir.

• Gram altında 5.500 lira senaryosu: Ons altının 3.476 dolar desteğine kadar geri çekilmesi senaryosunda, mevcut 50 TL olan dolar kuru baz alındığında, gram altının 5.500 lira seviyelerine kadar inebileceği hesaplamaları yapılıyor. Gram altın fiyatı saat 10:10 itibarıyla 6.400 lira barajında kayda geçti.

• Yukarı Yönlü Dirençler: Altının yeniden yükseliş ivmesi yakalayabilmesi için 4.106 - 4.140 dolar direnç bandını aşması gerekiyor. Bu eşiğin geçilmesi halinde 4.300 dolar seviyesi yeniden hedeflenebilir.

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