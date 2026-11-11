Altın fiyatlarında ABD enflasyon verilerinin ardından yaşanan sert satışlar, uluslararası bankaların beklentilerine de yansıdı. İngiliz bankacılık devi Standard Chartered, ons altın için fiyat hedeflerini aşağı yönlü revize ederken uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu. Banka, altının yönünü belirleyecek üç kritik gelişmeye işaret etti.

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının geleceğine ilişkin tahminler güncellenmeye devam ediyor. Londra merkezli Standard Chartered, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından ons altında yaşanan satışları değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi ve doların güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken İngiliz bankadan yeni fiyat hedefleri geldi.

Standard Chartered, ons altının sert satışlara rağmen 4.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmasını önemli bulurken kısa vadeli beklentilerini aşağı çekti.

İNGİLİZ BANKA ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Standard Chartered, altına yönelik uzun vadeli olumlu değerlendirmesini korumasına rağmen fiyat hedeflerini aşağı yönlü güncelledi.

Banka, ons altın için üç aylık fiyat hedefini 4.350 dolar, 12 aylık fiyat hedefini ise 4.700 dolar olarak belirledi.

Kurum, tahminlerdeki indirime rağmen altına yönelik portföy ağırlığını yüksek tutma görüşünü sürdürdü.

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN 3 KRİTİK GELİŞME

Standard Chartered'ın değerlendirmesinde altın fiyatlarının seyrinde üç temel gelişme öne çıktı.

1. Petrol fiyatları: Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen enerji maliyetleri, küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturuyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyon baskısının azalmasına katkı sağlayabilir.

2. Enflasyon ve Fed politikası: ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi, Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisini güçlendiriyor. Faiz baskısının hafiflemesi, faiz getirisi bulunmayan altının görünümünü destekleyebilir.

3. Hisse senedi piyasaları: Küresel borsalardaki hareketler ve yatırımcıların risk iştahı da altının yönünü etkileyebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Banka, son dönemde hisse senetlerindeki satışların altına her zaman güvenli liman talebi olarak yansımadığına dikkat çekiyor.

FED'İN FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR

Standard Chartered, Fed'in aralık ayında ve 2027'nin ilk yarısında faiz artırımlarına devam edeceğini tahmin ediyor.

Bankanın öngörüsüne göre ABD'de politika faizi 2027 yılında yüzde 4,25-4,50 aralığında zirveye ulaşabilir.

Faizlerin 2027'nin ikinci yarısında yeniden düşüşe geçmesi beklenirken yüksek tahvil getirileri ve güçlü doların kısa vadede altın fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürebileceği değerlendiriliyor.

Buna karşılık doların zayıflaması ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının altın alımlarını devam ettirmesi, uzun vadede fiyatları destekleyebilecek faktörler arasında gösteriliyor.

ONS ALTINDA 3.886 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT

İngiliz banka, ekim ayının sonunda yayımladığı değerlendirmede altın fiyatlarında aşağı yönlü risklere işaret etmişti.

Ons altının 4.000 doların altına gerilemesi durumunda 3.886 dolar seviyesindeki desteğin önem kazanabileceğini belirten banka, bu seviyenin de kaybedilmesi halinde daha derin bir fiyat düzeltmesi yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Standard Chartered'ın yeni değerlendirmesinde ise altının 4.000 dolar üzerinde kalmayı sürdürmesi öne çıktı.

GÖZLER ARALIK AYINDAKİ FED TOPLANTISINDA

ABD'de ekim ayı tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük piyasa beklentisini aşması, Fed'in faiz artırımlarına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Enflasyon verisinin ardından ons altında yaklaşık yüzde 3'lük düşüş yaşanırken fiyatlar 4.000 dolar seviyesine yaklaştı.

Standard Chartered, petrol fiyatları, enflasyon verileri ve hisse senedi piyasalarındaki gelişmelerin altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacağını değerlendiriyor.

Bankanın 12 aylık 4.700 dolarlık hedefinde ise doların zayıflaması ve merkez bankalarının altın talebinin devam etmesi önemli rol oynuyor.